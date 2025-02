Los marinenses no salimos de nuestro asombro, no entendemos nada, nadie nos lo explica y no salimos de los problemas que tenemos planteados y que es necesario resolver, y encima, ahora aparecen otros. Y decimos esto porque por la prensa y las manifestaciones de la alcaldesa nos acabamos de enterar que el puerto de Marín, nuestro puerto, conseguido por los marinenses al cabo de los siglos, con su trabajo y esfuerzo, nos va a cobrar sobre 11.000 euros por el uso y disfrute del llamado «cementerio dos botes». Inaudita decisión.

Y en primer lugar debemos decir que la dársena se hizo con motivo de la construcción de las pistas de atletismo de la Escuela Naval que cortaron el paso a los xeiteiros y embarcaciones de pesca, que tenían su punto de amarre en el antiguo «Muelle de Anselmo», que estaba más o menos donde se encuentra hoy la oficina de Correos, y que al no poder pasar por debajo de las pistas de atletismo, hubo que hacerle esta dársena, y que nunca el puerto cobró un céntimo en todo este tiempo. Y, por otro lado, nunca formó parte del muelle comercial, y no entendemos por qué hay que pagar por el uso y disfrute de la dársena, y no se paga por el terreno del Auditorio, por ejemplo.

Por otra parte, nosotros, ya insistimos reiteradamente que hay que definir, definitivamente, los límites del puerto, respeto de la ciudad. Porque no debemos olvidar que aquí está la villa de Marín, razón de ser de nuestro puerto, que lo construyó con su esfuerzo y sacrificio a lo largo de nuestra historia, y que lo sostiene. Y Marín como, villa marinera que siempre tuvo al mar a sus pies, que nació por y para el mar, y ahora con esta última ampliación del puerto, nos cortaron todo contacto con el mar, y no vemos más que contenedores, no vemos el mar, ese mar nuestro, y si me apura, no vemos ni la orilla de enfrente. Creemos que no es justo, y si se ganaron tantos miles de metros cuadrados de terreno al mar, alguno tiene que ser para la ciudad, porque es de justicia. Por eso creemos que no es justo que una villa como la nuestra, que nació y vivió del mar, con el mar, ahora no pueda recrearse en verlo y encima si quiere, tiene que pagar.

Otro dato importante es que la última ampliación se hizo en contra de la opinión de la corporación y de los marinenses, porque lo proyectado desde un principio fue la de prolongar el muelle de Marín, y sobre él hacer la ampliación. Por otro lado, la administración, debe saber que Marín tiene toda su costa u orilla del mar urbano ocupada por la instalación de Defensa y por el puerto, de tal manera que el núcleo urbano no tiene contacto con el mar. Marín toda su costa urbana la tiene cedida a la Defensa o al puerto, por lo que, entendemos nosotros, deberíamos tener otro mejor trato por esta situación.

De modo que, lo que urge es cuanto antes, llegar a un acuerdo entre el puerto y la ciudad, en definir los límites definitivos y tratar de respetar, en lo posible, nuestra forma de vida, porque así nacimos. Y otro tema que ya expusimos en otras ocasiones, es negociar con Defensa para que las pistas de atletismo pasen a un relleno que se haga, desde la garita de Portocelo, hasta el centro de la ETAN, para liberar ese terreno, en el centro de Marín, y poder tener una ventana al mar como deberíamos. Pues por todo esto y algo más, nos parece inaudito la exigencia del puerto con nuestra Villa.

