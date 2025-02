Informar sobre Ucrania

Leíamos el otro día en la portada de uno de esos diarios que llaman "de referencia" que el presidente ucraniano está "dispuesto a renunciar si eso favorece a su país".

Yo había escuchado otra cosa en medios anglosajones, y efectivamente en las páginas interiores del mismo diario se escribía que Volodímir Zelenski "también dejaría el cargo si eso permitiera al país ingresar en la OTAN".

En realidad sobraba ese "también", porque Zelenski parecía vincular su salida a una promesa que sabe que no podrá cumplir. Su generosidad era en realidad un brindis al sol, para decirlo de la forma más amable posible.

La prensa de todo el mundo está lógicamente llena estos días de páginas enteras dedicadas a Ucrania con motivo del tercer aniversario del comienzo de la invasión ilegal rusa del país vecino.

Y al mismo tiempo, de testimonios del dolor que en tantas familias que han perdido a sus seres queridos o que con suerte los tienen todavía vivos en el frente. Pero uno observa que esos testimonios son solo de ucranianos sometidos a los ataques de los drones rusos y nunca a los del otro lado: la población rusófona de las regiones que Kiev trata en vano de reconquistar.

Es como si los rusos mataran sobre todo a civiles y, en cambio, las tropas de Kiev se limitaran a atacar al ejército invasor sin que existan también víctimas civiles del otro lado porque no les ponemos nunca cara. Tiene cierta lógica ya que, desde que comenzó el conflicto, Bruselas prohibió la difusión en el territorio de la UE de los medios de comunicación rusos, acusándolos de propaganda enemiga.

No estamos en guerra directa con Rusia, pero para los efectos, es como si lo estuviéramos y no nos limitáramos a enviar nuestras armas a una de las partes de ese conflicto. Resulta cada vez más difícil explicar que la guerra de Ucrania no comenzó hace solo tres años con la invasión rusa sino que hubo ya antes una guerra civil entre los ucranianos etnonacionalistas del oeste y la minoría también ucraniana pero rusófona del este del país.

Guerra motivada por la negativa de esta última a aceptar el derrocamiento en 2014, en una revolución popular claramente alentada por Estados Unidos, del presidente Víktor Yanukóvich, que intentaba mantener la neutralidad de un país con fuertes lazos históricos y familiares con Rusia.

A partir de ese momento, los medios de Occidente, empezando por los de EE UU como "The New York Times" o la CNN, que funcionan siempre como guía, dejaron de hablar de la ideología neonazi de los ultranacionalistas ucranianos o de la rampante corrupción del país que tantas veces antes habían denunciado.

Para la prensa occidental, Ucrania se había convertido milagrosamente en una democracia liberal que hay que defender con nuestras armas, sin que pareciera ya importar el cierre allí de todos los medios críticos o la persecución de la lengua, la cultura y la iglesia ordodoxa rusas.

Sin explicar las causas profundas del conflicto, limitarse a hablar del "imperialismo" ruso y advertir de que si no se para a Putin en Ucrania, toda Europa está en peligro como en tiempos de Hitler, no es solo faltar a la verdad, sino ayudar a prolongar una masacre que solo beneficia a los mercaderes de la muerte.

