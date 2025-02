Disfrazarme de Trump

Niños disfrutando del Entroido vigués con talleres infantiles en Príncipe. / Ricardo Grobas

Lunes, cabezas divertidas; martes, en pijama; miércoles, de ancianitos; jueves, de horteras; viernes, disfraz libre… Las mamás y los papás ya se habrán dado cuenta. Para el resto: en efecto, ha llegado el Entroido. Si ya es estresante levantar, vestir, dar el desayuno y llevar al colegio a nuestros hijos (sobre todo cuando son críos y no tienen autonomía), imagínense lo que supone que, además, cada día tengan que ir disfrazados o caracterizados de una temática diferente. Ya se lo digo yo: trabajo, mucho trabajo. Y un nivel de precisión en cada proceso para no llegar tarde al cole que ya lo querría Citroën.

Porque claro, el listón está muy alto. Las familias nos esforzamos para que nuestros hijos lleven el disfraz más divertido, el peinado más original, el maquillaje que está más de moda… Para que los pequeños disfruten y se lo pasen genial, sí, pero también para quedar bien ante los demás padres y madres y ante los profesores. Que no se diga que no nos implicamos, ¿no?

Sobrecarga

Hay una competitividad insana, a mi juicio. Creo que es un exceso, una sobrecarga a la que en algún momento habrá que decir «basta». Piénsenlo: una familia con dos hijos necesita diez disfraces/complementos en una semana (cinco por cabeza), y después vienen las vacaciones de Carnaval…

La tortura es aún mayor si los hijos ya están en esa edad en la que se ponen repugnantes cuando les eliges la ropa. «Eso no combina, papá», «¡Quiero esta camiseta con esos pantalones!» o «Esa sudadera es horrible» son algunas de las frases que empiezo a escuchar por las mañanas con la mayor (5 años). Y con los disfraces y los peinados la cosa no mejora; al contrario.

Menos mal que tengo un truco que me enseñó mi cuñado (la voz de la experiencia) y que, por ahora, funciona. Aunque implica una pequeña mentirijilla piadosa: «Hazme caso, en la universidad estudié un curso de moda y esa sudadera te queda perfecta». Lo sé, está mal, pero me ahorro el berrinche y, por ahora, cuela. Aunque cada vez me ponen más caras de «no te lo crees ni tú, papá». No durará.

Pero a lo que iba, ¿no se nos estará yendo un poco de las manos esto del Entroido? A padres y docentes. No es que no me guste la fiesta, pero ¿un disfraz diferente cada día? ¿No es un poco exagerado? ¿Y después, para colmo, sin clase hasta el próximo jueves? ¿Esto iba de divertirse o de agobiarse?

Tal vez estoy exagerando; probablemente. Pero creo que el Carnaval debería ser una fiesta para disfrutar, no una competición de disfraces, peinados o looks ni una prueba de resistencia para las familias. ¿No sería más sensato enfocarnos en lo importante? Que los niños se diviertan sin que los papás y mamás terminemos agotados y al borde del colapso.

Porque, al final, la verdadera magia del Carnaval está en la risa y la alegría de los más pequeños. Y por ellos, yo estoy dispuesto a todo. Hasta a disfrazarme… de Donald Trump.