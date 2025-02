Vigo non é Arteixo, e que?

Una trabajadora de la marca Partenón en la fábrica de Redondela con los chalecos de moto con airbag desarrollados por dicha firma y la italiana Alpinestars para la Unidad de Tráfico de la Ertzaintza. / Fdv

Ás veces pregúntome onde estará o teito do grupo fundado por Amancio Ortega a mediados dos oitenta. Ou mesmo se o xigante de Arteixo ten teito. Disto sabe moito máis ca min Julio Pérez, que hai uns días publicou que case a metade do negocio exterior da moda española leva selo galego. Extraordinario. Máis de 6.200 millóns de euros o ano pasado.

Claro, un le ese titular e inmediatamente vénlle á cabeza Inditex. Por algo é a maior empresa de distribución de moda do mundo, por riba de H&M ou Uniqlo. Aínda que hai preto de 500 firmas galegas que exportan prendas por medio mundo, algunhas tamén cun tamaño importante, como Sociedad Textil Lonia, Bimba y Lola, Adolfo Domínguez ou mesmo Selmark.

Textil en Vigo

Como vigués, pregúntome que papel xoga a nosa área neste fenómeno da moda galega. Por curiosidade, non por envexa. Sei que non é comparable o músculo nin o peso do sector na nosa economía, máis centrada no mar, na automoción e, nos últimos tempos, nos servizos e nas TIC. Pero non foi sempre así.

No século XIX e na primeira metade do XX, a industria téxtil tivo un papel fundamental no desenvolvemento económico e industrial da nosa cidade. Lembro a historia de Refrey, empresa fundada en 1944 por Manuel Freire-Garabal (si, dos polifacéticos Freire de Bouzas), que axiña se converteu no primeiro fabricante de máquinas de coser de España. Vale, non é moda, pero quería destacalo porque seguro que as novas xeracións non o saben. Ou si.

De confección temos moitos exemplos, pasados e actuais. Aquí ao lado do periódico hai dous. Un histórico, como foi Regojo, fundada en 1928 por José Regojo, que forxou un imperio coas súas camisas. Unha mágoa que o grupo, que chegou a ter a Salvador Dalí como imaxe dos seus modelos, non superase os avatares da vida e cesase a súa actividade nos noventa.

A que si perdura é Partenón, creada en 1958 por Adriano Marques de Magallanes, especializada en uniformes para as forzas e corpos de seguridade do Estado. Hai uns días, Adrián Amoedo —redondelán, por certo— recollía nestas páxinas que a firma acababa de deseñar cun socio italiano un chaleco con airbag para a policía.

Tamén adoitan saír nos medios, polos seus éxitos, Bimba y Lola, coa súa nova sede na Avda. de Madrid, que acaba de anunciar unha liña de perfumería e conta con máis de 300 puntos de venda en todo o mundo; e Selmark, que este ano cumpre medio século consolidada como a marca líder de lencería feminina en España e presente en máis de 40 países. Tampouco me esquezo de PAZ Rodríguez, Foque, Do Rego&Novoa ou mesmo de Pili Carrera, a última vítima da pandemia.

De acordo, isto non é Arteixo, pero o téxtil tivo, ten e terá importancia na nosa contorna. Mesmo grazas a Inditex, que é un dos grandes clientes do noso porto e emprega a centos de persoas en Vigo e a súa bisbarra, máis alá dos traballadores das súas tendas: enxeñeiros, informáticos, economistas, deseñadores, loxística...

Vigo e a súa área poden non ser o epicentro da moda galega, pero o seu legado e a súa contribución son innegables. Desde históricos referentes ata empresas que seguen innovando e expandíndose hoxe en día, o téxtil forma parte da nosa identidade económica e industrial. E aínda que Inditex marque o ritmo, aquí seguimos tecendo historias de éxito, demostrando que a moda galega non entende de límites xeográficos, senón de talento, visión e capacidade de adaptación.