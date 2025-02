Aquí estamos, otro año más. De nuevo los especiales en los medios de comunicación, el confinamiento, los aplausos, los guantes, las mascarillas. El cierre de los centros escolares y la vuelta con ventanas abiertas en unos años en que la educación se convirtió en una distancia, justo lo contrario de lo que significa. Los alumnos arropados con mantas por el frío, las residencias convertidas en lugares de luto, los hospitales desbordados, la comparecencia diaria de Pedro Simón para informar del número de muertos. Las videollamadas, las clases a través de pantallas que para algunos iluminados se convirtieron en una maravilla (nunca he visto a los alumnos más atentos, decían), el toque de queda, la falta de abrazos, de camas, de respiradores, de mascarillas, de desinfectante, de vida.

Podría decir que lo recuerdo todo, pero sería mentira. No puedo recordarlo porque no he dejado de tenerlo presente todavía. Mi hijo mayor era adolescente, una bomba de relojería hormonal que volvió a clase embozado, y tenía horario estricto de vuelta a casa y sociabilidad cero. Mi otro hijo era aún muy pequeño, y odiaba salir en esa franja endiablada en la que se les permitía, de cuatro a cinco de la tarde, justo cuando el calor empezó a derretir las calles. En cuanto a nosotros, hicimos dos o tres veces el Camino de Santiago en nuestro barrio, sin alejarnos del kilómetro del perímetro permitido y manteníamos el tipo frente a un horror que se coló por todos los huecos de la casa. Fuimos afortunados, no se me ocurre quejarme.

Fuera hubo días en que murieron mil personas, y otros en que los ataúdes ocuparon polideportivos mientras los sanitarios aguantaban jornadas extenuantes. Nos reconfortaba pensar que cuando todo acabara íbamos a salir mejores. Las residencias serían lugares hechos a la medida de las personas mayores, los centros sanitarios se humanizarían, las familias dejarían de discutir y los amigos se verían más a menudo. Por supuesto la paz mundial se daba por firmada. Habíamos sobrevivido al apocalipsis y vencido a sus jinetes.

No lo recuerdo porque aún lo vivo algunas noches. Eso sirve para quitarme el sueño, pero también para desear cerrar los ojos. Estados Unidos ha abandonado la OMS, seguida de Argentina. No se ha hecho nada en las residencias. Tampoco ha aumentado el número de sanitarios, incluso siguen sufriendo agresiones. No somos más solidarios, ni nos queremos más. Salimos mucho, viajamos, cenamos fuera. No hay una sola mesa libre en los restaurantes ni plazas en los vuelos. La pandemia se convirtió para algunos en un negocio, para los demás, en la búsqueda de cómo rellenar un ocio irrellenable. Lo de ser más humanos lo dejamos para mejor ocasión, ahora andamos muy ocupados olvidando lo humanos que fuimos cuando no teníamos otro remedio.

