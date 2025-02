De nuevo, el Nobel a las instituciones

Cuando Alfred Nobel estableció en su testamento los premios que llevarían su nombre no incluyó el vinculado a la ciencia económica. Pero, a partir de 1969, con base en una donación del Banco de Suecia, el denominado premio Nobel de Economía se sumó a las otras categorías de laureados anualmente. En su última edición, el galardón premió los estudios de Daron Acemoglu, Simon Johnson y James Robinson sobre cómo se forman las instituciones y cómo afectan a la prosperidad. Desde que mi maestro Douglass North, premiado con el Nobel en 1993, desarrolló la concepción de las instituciones como reglas de juego de la sociedad, el papel de las instituciones acaparó un papel creciente a la hora de explicar el funcionamiento político y económico, y el reciente Nobel de economía reafirma esa relevancia. De nuevo, la clave está en las instituciones.

Consiguiendo atraer la atención del público no especializado, la obra de Acemoglu y Robinson Por qué fracasan los países ha alcanzado una enorme difusión e impacto en todo el mundo. Sus autores sitúan a las instituciones como principal factor explicativo del éxito o fracaso económico de los países, relegando la importancia explicativa concedida previamente a factores como la situación geográfica, las diferencias culturales o la ignorancia política. Destacan que, frente a fórmulas institucionales extractivas, son las instituciones políticas y económicas inclusivas las que tienden a favorecer la inversión en capital físico y humano, el avance tecnológico y, por tanto, la prosperidad. De acuerdo a este análisis, las instituciones políticas inclusivas requieren de un Estado contractual, de pluralismo y de reparto del poder; mientras las instituciones económicas inclusivas implican reglas de juego claras con derechos de propiedad seguros, un sistema judicial imparcial e igualdad de condiciones.

Realmente, previamente a esa obra, los tres galardonados ya habían realizado su principal contribución científica al explicar cómo distintos tipos de instituciones coloniales determinaron diferentes patrones de desarrollo económico que persisten a lo largo del tiempo. Posteriormente, en El pasillo estrecho, Acemoglu y Robinson profundizaron sobre cómo resulta necesario un cierto equilibrio entre una sociedad fuerte y un estado fuerte para conseguir sostener la existencia de libertad y evitar la tiranía, reto fundamental para toda sociedad. Más recientemente, Acemoglu y Johnson estudiaron en Poder y progreso cómo el desarrollo tecnológico puede favorecer al conjunto de la ciudadanía o bien solo beneficiar a ciertas élites, y cuestionaron tanto que la actual revolución digital sea esencialmente democratizadora como que «la tecnología favorezca la tiranía».

Este Nobel no ha pasado desapercibido. Ni en la ciencia económica, ni en las ciencias sociales, ni en el ámbito de la política y los gobiernos. Primero, porque ha generado un amplio debate sobre las fortalezas y debilidades de estas contribuciones. Segundo, porque las instituciones, el Estado, la libertad o la prosperidad configuran parte del núcleo de nuestra vida en sociedad. Tercero, porque se extiende el número de países en los que existe una profunda polarización sobre propuestas institucionales alternativas, que confrontan sobre derechos civiles y de las minorías, sobre el rol del Estado en la economía o sobre el sistema democrático y el pluralismo. Y es que la calidad institucional es clave no solo para el progreso económico, sino también para la calidad y fortaleza de la democracia. Comprender el papel de las instituciones y promover el marco institucional propicio es la vía para asentar la democracia, generar prosperidad económica y conseguir bienestar. No es poca cosa.