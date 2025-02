Los Delmónicos, disfrutando de la sobremesa / Fdv

Los Delmónicos, que así se autotitulan porque igual que experiencia, humor no les falta, se reunieron para degustar un potente cocido en el Nuevo Derby, dicen ellos que para quitarse el sombrero porque Eusebio tiene buena mano. Los comensales, de lo mas variopinto, desde el exginecólogo Federico Santos «Frichi», de la Octava del Insti, César Fernández, Rafael Gómez, Óscar Suárez, Alberto Vázquez, Carlo Soto, Carlos Mínguez, Enrique, Albo... Me faltan nombres pero todos gente de experiencia con muchas cosas que contar por lo mucho visto, emprendido y aprendido. ¿Y por qué se llaman Delmónicos? Porque son antiguos clientes del Mónaco.

16 mujeres, todas artistas

¿Cómo puede en tan poco espacio meter a tantos y tantas veces? Hablo de la microgalería Quadro, en esa calle Fermín Penzol 10 donde estuvo el local de Telmo, lleno de una historia «non sancta» que se ha quedado sin contar pero tanta que muchos vigueses, en vez de llamar a la calle por su nombre decían simplemente «donde Telmo’s.». Pero me lié y lo que iba a decir es que la próxima exposición que preparan se denomina «Ellas», y en tan diminuto local que es al tiempo una tienda de enmarcado, darán visibilidad a la obra de nada menos que 16 mujeres que, utilizando sus distintos estilos y técnicas, mostrarán cada una sus diversas inquietudes y sensibilidades artísticas, lo que está a su alrededor, la belleza de lo oculto, de la luz... El 8 de marzo.

De paso por restaurantes

Comer no es solo un alimento para el cuerpo sino una cultura para el alma cuando la cocina lo merece, y yo estuve en El Capitán celebrando el cumpleaños (me prohibió decir cuantos porque nadie se lo cree) del abogado Nemesio Barxa (Abade Maior da Irmandade Vinhos Galegos) con él y su mujer, Maribel Collazo, bajo la atenta mirada de la supervisora del lugar, Cristina. Nos tomamos unas almejas a la sartén para hacer boca, pero en realidad íbamos a por las cocochas, que estaban de gloria. Con Maribel también fui hace unos días al comedor del hotel Nagari y allí, ante el ventanal que mira a la Alameda y tras saludar a Lola Galovart, Carmen Domínguez, Mercedes Lence... atacamos un mero de gastronómica valía. No puedo olvidarme de mi paso por La Cuchillería (Plaza Princesa), el local de Manuel Garrido (Valdevez), Javi Brea (Cosmos) y Jesús Vaquero (Cíes), con Chema Cancelo y dos generaciones de mis descendientes masculinos porque allí el nietísimo de Carmiña «la del Mosquito», Pedro Canteronos puso para entrar una tortilla betanceira pero aún más ricas, unas alcachofas con cecina y queso y un Tomahawk de alto merecimiento, ese corte extraído de las costillas delanteras de la vaca, pieza de aproximadamente kilo y medio que conserva parte del hueso y da un aspecto de hacha. Bien, voy a ver si mañana empiezo un régimen . Mañana me diré lo mismo.