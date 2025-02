Álvaro Cunqueiro e a unidade lingüística galego-portuguesa

Da biografia desta polifacética e ilustre figura da cultura galega apenas lembramos estes dados: Álvaro Cunqueiro (1911-1981) é conhecido como narrador e fabulador excecional, porém apenas costuma mencionar-se a sua defesa dos vinhos da Galiza e o seu postulado de que devia buscar-se mais a qualidade do que a quantidade. Tivemos a honra de conhecê-lo pessoalmente na «Feira do vinho do Ribeiro» em 1972, foi-nos apresentado por José Posada. Cunqueiro fora o prologuista do seu livro «Os vinhos da Galiza» (1978) em que salientava: «Para quem ama os vinhos do seu pequeno país, para quem tantas vezes gostou de contemplar as vinhas em flor [...] para quem entrou nas velhas adegas como em lugar sacro [...] um livro como o de José Posada é umha festa», e finalizava: «O vinho é o mais fastuoso sangue da terra [...] Os vinhos galegos dam cada dia umha liçom de humildade e de concórdia ao bebedor. Som amigos [...] que ajudam a viver longa vida».

Porém, consideramos justo salientar o seu posicionamento evidente sobre a unidade da língua galego-portuguesa. Conforme com os estudos de Martinho Santalha assinalamos o seu ideário: (a) 1961 respondendo a um inquérito do escritor Fole manifestava: «o tema mais urgente, a língua [...] e as possibilidades luso-brasileiras»; (b) 1969 em resposta a umha entrevista de Baltasar Porcel dizia: «Nós temos que ir, inevitavelmente, com os portugueses e os brasileiros cara a umha unificaçom ortográfica», asseveraçom repetida nesse mesmo ano: «O galego-português será falado no ano 2000 por 200 milhons de seres, entre galegos, portugueses e brasileiros»; (c) 1970 numha entrevista em Bilbau: «o idioma da Galiza é dos idiomas futuro, que será falado no ano 2000 por 200 milhons de pessoas, contando Portugal, Brasil e a Galiza, que falam o mesmo idioma com diferenças ortográficas unificáveis»; (d) 1975 acrescentava: «O Estado espanhol nom pode permitir-se o luxo de jogar com umha das poucas línguas que ainda há no mundo»...

Como pode deduzir-se, as ideias de Cunqueiro som rotundas, mesmo posteriormente fazia referência expressa às propostas de Rodrigues Lapa, qualificado como o Menéndez Pidal da língua portuguesa. Em conclusom: «se queremos galego, terá que ser galego, galego», nom um sucedâneo ou umha mistura de galego vulgar e castelhano. Com estas propostas realizadas, para que a gente creia inocentemente que essas pessoas defendem o galego, supomos que com boa fé, o galego falecerá como um passarinho doente, facto que a realidade documentada por inquéritos demonstra que assim será.

