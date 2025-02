Adiós y gracias

El viernes, viendo las fotos de los aficionados del Celta que se dieron un paseo por las entrañas de la grada de Gol a modo de despedida, me sorprendió ver que siguen con vida la mesa y las sillas de la antigua sala de juntas. Muebles viejos, pasados de moda, que no despertarían el mínimo interés en Wallapop pero que saben más de la historia del club que cualquiera de nosotros. Allí estaba sentado Ignacio Núñez durante la angustiosa conversión a última hora en sociedad anónima; en ella se derrumbó Horacio Gómez la noche de los avales con cientos de aficionados escuchando a José María García en el aparcamiento de Tribuna; allí se renegoció el fichaje de Mostovoi (y de tantos otros) cuando el ruso se negaba a salir del hotel para acudir a su presentación porque creía que le estaban tangando… Parece una simple mesa, pero no lo es. Pronto desaparecerá como el resto de la vieja grada de gol que ya dejará de ser el silencioso testigo de la vida del Celta que fue durante tanto tiempo, el refugio emocional de tantos.

A partir de ahora pertenece a nuestros recuerdos. Su historia acaba aquí. Durante meses, antes de convertirse en una montaña de escombros oculta tras una lona, comprobará hasta dónde es capaz de llegar este equipo de Giráldez que la despidió con una victoria que abre un nuevo panorama en el futuro de la temporada. Como cuando pasas de fase en un vídeojuego. La pelea por la permanencia es un tema que ya solo existe para los pesimistas congénitos (que no son pocos); el resto ya estamos en la sala de la pelea europea y los más lunáticos (podría dar nombres) ya tienen claro que la final de la Conference League de 2026 se juega en Leipzig y han comenzado a sondear precios de hoteles. A la noche frente al Osasuna solo le faltó que el gol de la victoria de Iago Aspas llegase en la otra portería, la misma en la que se presentó en sociedad hace quince años para comenzar a escribir su leyenda en el Celta. Hubiese sido un acto de justicia con el graderío que el viernes cumplió con su penúltimo servicio. Porque el último es desaparecer, marcharse para ceder su sitio a un nuevo espacio, más amplio, más cómodo, con mejor visión. Un lugar en el que edificarán su pasión nuevas generaciones de celtistas y donde retumbará como nunca el nombre del Celta.

Aficionados del Celta disfrutaron de visitas guiadas a la grada el viernes antes del partido contra el Osasuna / Pablo Hernández Gamarra

Pablo Durán: «Mis sueños son muy grandes, pero esto ya es un sueño cumplido»

Hace tiempo, a comienzos de temporada, entrevistamos a Pablo Durán. En aquel momento era un chaval que aún levitaba después de que el Celta hubiese decidido quedarse con él. Hablaba de emociones, de la necesidad de crecer, de aprender, de empaparse de todo lo que le rodeaba para hacerse un sitio en el mundo profesional. Nos emplazó a otra charla tres meses después –algo inaudito en este mundo tan restringido– convencido de que encontraríamos a un futbolista más preparado. No imaginaba hasta qué punto iba a tener razón. Convertido ya en uno de los goleadores del equipo, el tomiñés habla con la misma ilusión y emoción del principio de la temporada, abriendo mucho los ojos ante el futuro que le espera. Y, por cierto, nos ha dicho que en tres meses volvemos a hablar… ojo a lo que encontraremos entonces.

Alice Finot cambia de timonel

La historia de Alice Finot (una ingeniera francesa ya que casi tan gallega como el cocido) es una de las mejores que ha dado el atletismo últimamente. Después de instalarse en Vigo hace ocho años volvió a correr con la idea de preparar carreras populares y se integró en un grupo de entrenamiento que llevaba Manu Ageitos. El vigués la ayudó a progresar, la empujó a correr una distancia que no podía imaginar (3.000 obstáculos) donde logró el oro europeo y rozó el podio en los Juegos Olímpicos de París. Este cuento merecía un final distinto. Finot ha decidido cambiar de entrenador de cara al Mundial de Tokyo y yo solo pienso ahora mismo en el dolor que sentirá Ageitos a esta hora.

Deportes Cada lunes una newsletter con el presente, pasado y futuro del deporte de la mano de Juan Carlos Álvarez Me apunto

El gigante bueno

Mucho antes de que el fútbol italiano fuese un lugar imposible para los futbolistas británicos, hubo un galés de más de metro noventa que convirtió la Serie A en su patio de recreo. Se llamaba John Charles y se convirtió en una leyenda en la Juventus, a donde llegó después de que el Leeds no tuviese más remedio que venderlo para hacer frente a las obras que su estadio necesitaba tras un incendio. Le llamaron “Il gigante buono” porque a cada patada respondía con una sonrisa. Es la historia irrepetible de la semana.

El melón de Aspas y Fer López jugando juntos lo dejamos para otro día porque si algo me ha enseñado la vida es a tener paciencia. Buena semana a todos.

Sigue toda la información deportiva con especial atención al Celta en el Facebook X de Oliveira Celeste, o puedes apuntarte a la newsletter semanal de Deportes

Suscríbete para seguir leyendo