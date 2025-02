Matemáticas socialistas

María Jesús del Barco é a xuíza decana de Madrid e preside a Asociación Profesional da Maxistratura, unha asociación conservadora de xuízas e xuíces. Recentemente interveu no Congreso dos Deputados criticando o acordo parlamentario de 2023, polo que se elixiu a Pedro Sánchez presidente do Goberno. Ata aquí nada que dicir, e tampouco se esperaba outra cousa dela se quen a convidou a intervir na Cámara Baixa foi o Partido Popular. Outra cousa é, iso si, a perla que nos deixou falando da aritmética parlamentaria que permitiu a Pedro Sánchez ter os votos suficientes para a súa investidura: «As matemáticas son así, eu funme a letras por iso, porque nunca traen nada bo...».

Polo que se ve, polo menos ultimamente, as Cortes Xerais son un espazo propicio para as intervencións paracientíficas. De feito, non fai moito escribín noutro medio sobre as palabras de Jaime Mayor Oreja no Senado, afirmando que a maior parte dos científicos cren «na verdade da creación diante do relato da evolución».

As matemáticas son esenciais en practicamente todos os aspectos da nosa vida, mesmo naqueles nos que non as percibimos directamente. Permítennos entender e describir o mundo con precisión, resolver problemas de maneira lóxica e desenvolver tecnoloxías que transforman a nosa sociedade. Tamén están detrás de todas as aplicacións da intelixencia artificial, en particular dos modelos de IA cuxo uso está universalizado. Matemáticas que aprenden, como eu chamo aos algoritmos que son capaces de aprender a resolver problemas complexos a partir de datos.

Sen as matemáticas esborrallaríase a economía, igual que as nosas pontes ou casas. Non habería máis que remedios caseiros para curar enfermidades e con pouco máis que un fonendoscopio (dos antigos, non dos dixitais) enfrontariámonos a todo aquilo que altera a nosa saúde ao longo da vida. Podería seguir ata o infinito poñéndolles exemplos do que sabemos e temos, que descoñeceriamos ou que non existiría de non ser polas matemáticas, pero non ten sentido seguir fundamentando o obvio.

Mesmo para a señora Del Barco, que optou polas letras na súa formación, non sei se pola complexidade das matemáticas ou por desprezo a estas, tería que serlle fácil entender a aritmética do proceso de investidura: sonsegue ser investido presidente ou presidenta quen obtén en primeira votación a maioría absoluta da Cámara Baixa (176 votos sobre 350 posibles), ou quen en segunda votación logra a maioría simple (máis votos a favor que en contra). Isto non o di ningún teorema matemático, senón a Constitución Española. Concretamente o seu Artigo 99.

Adolf Hitler e os seus nazis chamaban con desprezo «matemáticas xudías» a algúns avances das matemáticas, en particular en lóxica e teoría de conxuntos. Matemáticos xeniais como David Hilbert foron atacados, como o foron os seus colaboradores e discípulos. Houbo matemáticos pronazis, como Ludwig Bieberbach, posiblemente o seu máximo expoñente, que avogaron por unha «matemática alemá», baseada na intuición e lonxe da abstracción da matemática xudía. Ven isto ao meu conto polo desprezo que sentían por certas matemáticas; nada máis é comparable co caso do que falo, obviamente.

Non sei se a xuíza decana de Madrid considera que Pedro Sánchez está na Moncloa pola graza dunhas matemáticas socialistas ou é que simplemente ignora e rexeita calquera coñecemento propio desta rama do saber. Sexa como for, debería aprender polo menos as matemáticas máis elementais. Á fin e ao cabo, as matemáticas axúdannos a librarnos de prexuízos e mentiras, porque se basean na lóxica, a evidencia e a obxectividade, fomentando o pensamento crítico e a análise racional, e nada disto sobra cando se exercen responsabilidades como as súas.

