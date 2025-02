Esculpindo a Oroza

Contan que a primeira vez que se pronunciou a palabra beat foi en Times Square e que foi Herbert Edwin Huncke. Berrou o termo en medio da praza, coma un lobo ouveándolle a unha lúa que talvez só podía ver, e gañou a fama de acuñar a expresión «xeración beat». O grupo primixenio estaba formado por Lucien Carr, William Burroughs, Allen Ginsberg e Jack Kerouac. No ano 1952, un artigo publicado no «New York Times» baixo o título ‘This is the Beat Generation’, contribuíu á súa expansión. É probable que os integrantes da xeración beat estivesen máis ocupados en experimentar e transgredir ca en pensar na terminoloxía que debía definilos, pero o certo é que a influenza deste grupo na cultura de masas foi un fenómeno explosivo. A liberdade espiritual, a liberdade sexual, a presenza das drogas e o rexeitamento dos valores estadounidenses tradicionais supuxeron un caldo de cultivo e tamén serviron de catalizador para outros movementos que chegaron despois, coma a contracultura hippie. É posible que no medio deste movemento houbese un poeta galego? É posible se te chamas Carlos Oroza e os teus poemas teñen a capacidade de ser un alarido ou exactamente o contrario. Unha peza delicada, unha cornucopia, a invención do feito mesmo da palabra. Un poliedro, talvez. Dependendo do lugar onde incida a luz, entre os seus versos podes ver un animal ou o latexo da cidade. Carlos Oroza facía papiroflexia —oxalá existise a palabra papiroversia—, e os seus poemas eran un xogo de espellos. Cúmprense dez anos da morte deste artista xenuíno e a Asociación Évame Oroza está xestando unha iniciativa á altura deste poeta que escolleu Vigo para que fose a súa casa definitiva: colocar unha estatua na rúa que leva o seu nome, esa onde era habitual cruzarse con el. Non é só unha intención, o escultor Sergio Portela xa está preparando a peza. Podo vela perfectamente na miña mente: esa postura tan icónica, co corpo lixeiramente inclinado cara adiante, a cabeza baixa, a mirada nun punto indefinido, ese onde nace o poema. Esta iniciativa nace coma todas as que bota adiante a Asociación Évame Oroza: da paixón, da xenerosidade e da xustiza de manter vivo un legado verdadeiramente valioso e difundir a súa obra modernísima e brillante, que serve de ponte entre xeracións. Évame Oroza está mobilizando a cultura da cidade con entrega. Semana tras semana aliméntannos con presentacións, conversas, exposicións, recitais... Unha actividade frenética e ilusionante á que agora se suma esta nova acción centrada no décimo aniversario do pasamento de Oroza. Sería precioso e sería de xustiza poder ver esa réplica de Oroza na súa propia rúa, organizar recitais ao seu pé coma un xeito de dicirlle: «Eh, Carlos, míranos. Estamos aquí porque o teu xenio segue latexando forte, porque nunca cansamos de repetir que En el Norte hai un mar que es más alto que el cielo, porque reivindicamos a potencia transgresora da túa poesía, porque se hai algo conmovedor é xuntarnos neste serán para estar na túa rúa e tecer unha comunidade arredor dos teus versos». Oroza foi vigués por decisión propia e camiñaba esta cidade coma se observase algo que só estivese ao seu alcance. Coma cando Herbert Huncke berrou a palabra beat. Coma cando En el camino, de Kerouac, se converteu en obra de culto e a mocidade a devoraba con ansia soñando con percorrer a Ruta 66. Oroza era un bohemio de raza. Isto sábeo ben Xabier Romero, presidente de Évame-Oroza e tamén o seu editor. Ás veces penso no poderoso que é o feito de que nunha cidade coma esta ocorran fitos así. Non sei que magnetismo ten Vigo que atrae artistas irrepetibles. Esculpir a Oroza, que marabilla.

