Ciencia y mujer, un gran camino por recorrer

Una mujer en un laboratorio científico. / Europa Press

En la mayoría de los centros educativos de Galicia están celebrando reuniones importantes, incluso decisivas. Porque miles de padres están escuchando las posibilidades que tienen sus hijos a la hora de escoger un itinerario académico en el Bachillerato y, por extensión, su ruta universitaria y, si cumplen el viaje académico de forma exitosa, su futuro laboral. Es decir, las ocupaciones profesionales de mañana —entiéndase mañana como un lustro— se están decidiendo en buena parte durante estas semanas.

Es en estas reuniones en donde padres, madres y alumnos –aunque suelen estar ausentes– forjan destinos, se cuecen vocaciones, se avivan ilusiones... o se malogran.

Porque en gran medida son responsables de esa fractura que explica, por ejemplo, que en la Universidad de Vigo este año solo uno de cada cuatro nuevos alumnos en las escuelas de ingeniería sean chicas; o que esa brecha sea todavía mayor en grados como Informática.

En el extremo opuesto, en aquellas titulaciones vinculadas a lo que podríamos llamar el cuidado –Magisterio, Enfermería o Medicina— la presencia de las mujeres es mayoritaria. Los expertos explican que esto es la cosecha de las semillas de la «educación diferencial» que se siembran en los hogares y en las aulas (y en las citadas reuniones). Como explicaba en FARO Jimena Novas, una alumna de tercer curso de Ingeniería Química y team leader de la escudería de monoplazas que tiene la UVigo, «ser chica y querer ser ingeniera es todavía chocante».

Algo está fallando cuando determinadas profesiones siguen identificándose como las apropiadas para un sexo en concreto, un sesgo de género que casi nos viene de serie porque se incuba en la infancia. Un reciente estudio realizado entre alumnos de Infantil de Pontevedra revelaba una serie datos que nos deberían hacer que pensar. Uno de los más llamativos es que a la hora de clasificar los juguetes, los escolares distinguen entre aquellos que corresponden a las niñas y los que son más apropiados para los niños. La conclusión de las autoras es que los estereotipos de género, que a la postre se traducen en la elección de carreras de ciencia y tecnología u otras, empiezan a moldearse en la conciencia de los niños a los cinco años, una etapa que es quizá la más propicia para tener sueños, ilusiones e intereses.

La responsabilidad, como decimos, no recae solo en las aulas, sino que para ser justos hay que adosársela a un conjunto de factores mucho más complejos. La educación en casa, la influencia del entorno social, las imágenes que reciben a través de la publicidad, del cine o las series o los concursos de televisión, el tratamiento y los enfoques informativos que damos los medios, la cultura popular y, en los últimos tiempos, la extraordinaria –y no poco distorsionada– influencia de las redes sociales, entre otros, son elementos que explican un desequilibrio, una distorsión que, si no se adoptan políticas y medidas correctoras, corren el riesgo de ser estructurales.

Sin embargo, este riesgo trasciende el acceso de las mujeres a los ámbitos llamados STEM (Ciencia, Tecnología, Ingenierías y Matemáticas), sino que se acentúa con su deficiente relevancia –incluso inexistente– tanto profesional como pública cuando consiguen adentrarse en ese mundo profesional. Llama la atención que, siguiendo con el ejemplo de la Universidad de Vigo, solo 8 de los 44 grupos tecnológicos están liderados por mujeres. Además, las mujeres son mucho más reacias a participar en el diálogo público, a exponerse. A tener una presencia social. Optan, en general, por un perfil bajo.

Un estudio de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología nos alerta precisamente sobre esta cuestión. Es esclarecedor constatar que una mayoría de las científicas e investigadoras que admiten haber renunciado a esa exposición pública alegan que «no se consideraban suficientemente expertas en el tema». Pero es sorprendente constatar que la mayoría de los científicos hombres consultados no sentían reparos para participar en ámbitos públicos. Ni mostraban una especial preocupación por las evaluaciones o posibles opiniones negativas que sus intervenciones en el espacio público pudiesen recibir de terceros. Mientras las mujeres científicas evidenciaban padecer el síndrome de la impostora, ellos salían indemnes. Conclusión: las mujeres todavía hoy están siendo relegadas a lugares secundarios, por causas propias y ajenas, estas más numerosas y decisivas.

Otro elemento que contribuye a construir ese techo de cristal científico es el de la conciliación. Mientras una mayoría de mujeres consultadas mantienen que sus obligaciones familiares limitan su promoción profesional o sus ambiciones laborales, sus colegas masculinos no veían ese impedimento. Y es que las tareas en el hogar y la atención a los hijos también recaen en gran medida en las profesionales que se han graduado en la universidad y desarrollan actividades supuestamente superiores.

«Escuchar las experiencias de las mujeres en la ciencia es clave para lograr la diversidad y la equidad de género en este ámbito del conocimiento»

Sería equivocado negar que ha habido progresos en la relación entre mujer y promoción profesional, y en particular entre mujer y ciencia. Pero también lo sería asegurar que no queda un largo camino por recorrer. En las últimas semanas se han celebrado infinidad de actos en colegios, auditorios, calles y plazas para celebrar el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Estas actividades son una extraordinaria palanca para acelerar el cambio. Escuchar las experiencias de las mujeres en la ciencia es clave para lograr la diversidad y la equidad de género en este ámbito del conocimiento. Y las chicas necesitan, como todos, referentes, espejos en los que mirarse.

Como también son útiles las ferias de orientación universitaria, instrumentos eficaces para detectar vocaciones y romper clichés. O formar a los profesores para que apliquen en las aulas metodologías que fomenten la igualdad de género. O revisar nuestro papel, el de los medios de comunicación, para ser más sensibles en el enfoque y el tratamiento de una realidad plural, todavía demasiado marcada por la impronta masculina, y dando, por ejemplo, el espacio que le corresponde a los logros, éxitos y conquistas realizadas por mujeres, y minimizando aquellos otros espacios que solo fortalecen estereotipos.

O poniendo coto a las redes sociales, formidable banderín de enganche de los adolescentes, que con tanta potencia y eficacia refuerzan imágenes que perpetúan roles de la mujer heredados y anacrónicos —con el cuidado de la imagen en primer término—, mientras invisibilizan sus aportaciones en territorios claves del conocimiento.

O que en el hogar los padres y madres ayuden a enfocar el futuro académico de sus hijos sin prejuicios sociales (como empujarles a cursar estudios porque tendrían una presunta mejor salida laboral) ni condicionantes culturales inoculados por la tradición.

No hay carreras de hombres ni de mujeres. No hay trabajos para hombres ni para mujeres. Ni existe una sociedad de hombres y otra de mujeres. Estas tres frases que son fáciles de escribir y podrían entenderse sin dificultad, en realidad constituyen un verdadero Everest en la carrera hacia la justicia social, la diversidad y la igualdad. Y hasta las cimas más altas se acaban hollando. Paso a paso, metro a metro. Hoy estamos más cerca pero todavía no se divisa la cumbre. Toca seguir trabajando.