Aparición de Saco e Arce

Sendo eu rapaz en Ourense e nunha convalecencia, meu avó Ánxel púxome nas mans este libro que me segue acompañando: «Gramática Gallega» por don Juan Antonio Saco y Arce / Presbítero / Catedrático en el instituto de enseñanza media de Orense / Lugo, imprenta de Soto Freire, calle de San Pedro, num. 31 / 1868. O libro ábrese con estas palabras limiares: «La lengua gallega, la más dulce y melíflua de cuantas han aparecido en Europa sobre las ruinas del antiguo idioma del Lacio; la lengua gallega nacida para ser expresión de los más tiernos sentimientos y de la amable sencillez del cariño doméstico, tiempo ha que viene sufriendo una lenta, pero incesante destrución, merced al contínuo roce con la lengua oficial y clásica de los españoles». O exemplar que eu posúo desta gramática (encadernado por Aurelio Miranda, rúa da Paz, 21, Ourense) resistiu o paso do tempo a pesar das moitas consultas que tivo que ter. Contén, ademais do que indica o título, moita e seria erudición. Fixémonos, apenas, na súa colección de refráns galegos e máis da pequena antoloxía poética que denota o bon criterio literario de Saco e Arce.

«'Gramática Gallega' de don Juan Antonio Saco y Arce, contén, ademais do que indica o título, moita e seria erudición»

O florilexio ábrese con dous cantares de Rosalía de Castro (estamos hoxe no seu Día) e prosegue con poemas de Xosé García Mosquera entre os cales a súa tradución do «Beatus ille» de Horacio que comeza así anosado: «Feliz quen vive, cal os doutro tempo, / lonxe de barafundas, / e labra os eidos que seu pai labrara, / con xugada de seu, libre de usuras». Continuando con poemas de Rosalía de Castro, Eduardo Pondal, Alberto Camino, Vicente Feixóo Montenegro, Xoán Manuel Pintos, Marcial Valladares e do menos coñecido Luis Corral.

Hoxe, 23 de febreiro conmemoramos o nacemento de Rosalía de Castro cun Día dedicado a Ela. A Galicia oficial, no panteón de ilustres de Bonaval escenificará unha sesión literaria ao pé do falará ao pé do monumento funerario no que xaz «Rosalía Castro de Murguía». Instituído pola Fundación que perpetúa o nome da poeta, en todo o país comerase o «Caldo de Gloria» cuxos humildes compoñentes simbolizan a esperanza e a lealdade ás raíces. Ademais miles de persoas ocuparán as rúas de Compostela nunha manifestación popular convocada por diversas plataformas e colectivos que combaten a posición dun PP contrario á recuperación do galego. Beizón a Ela e tamén a Saco e Arce por visitar esta columna de improviso.

Suscríbete para seguir leyendo