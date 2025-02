Sexo, muerte, perpetuidad

«Somos semillas que para nacer tienen que morir / es el precio necesario de la nueva vida…»

ERNESTO CARDENAL (Con la puerta cerrada)

Somos por naturaleza efímeros; venimos a la vida con fecha de caducidad. Estamos destinados a morir; la muerte forma parte de la vida misma que lleva en sí el germen de la muerte. Tremenda y trágica paradoja. Pero la naturaleza, que lo sabe, está dotada de una fuerza pujante, de origen misterioso, a la que llamamos vida, que fluye por todas las arterias del planeta, y por todas partes siembra una poderosa vocación de perennidad. La vida vino para quedarse. Perece el individuo, pero no la especie. Para que así sea, la naturaleza está en permanente estado de gestación. En lenguaje coloquial de hoy, diríamos que la naturaleza, para perpetuarse, se «busca la vida». Y lo hace mediante la reproducción sexual; pero es lo cierto que esta solo se da cuando el individuo se extingue por la muerte. Pero donde no hay muerte, no hay reproducción sexual para dar continuidad a la especie.

Los protozoos, seres unicelulares, están a distancia abismal de los mamíferos y, por tanto, de nosotros. Esta es una apreciación elemental. Pero no me refiero a la diferente e inmensa complejidad que nos separa. No, ahora quiero reparar en el hecho de que los protozoos son susceptibles de reproducción asexual, mediante división binaria que resulta de la mitosis y subsiguiente citocinesis. Primero tiene lugar la división del núcleo de la célula con reparto igualitario del bagaje genético (mitosis) y seguidamente se inicia el proceso por el que el citoplasma se escinde para formar dos células «hijas» (citocinesis). Ello supone que la célula se divide en dos, generando una dualidad de individuos, dos ejemplares que son iguales entre sí e iguales a la célula de cuya división proceden; es una suerte de autoclonación por división material. La célula originaria, en rigor, no muere propiamente, sino que se divide, no hay un fenómeno de muerte y descomposición extintiva. La unidad se hace dualidad, sin pasar por el trance de la muerte, de la plena desaparición física. Estos protozoos, entonces, se caracterizan por dos hechos: ni mueren ni se reproducen en virtud de una unión sexual; dicho de otro modo, para perpetuar la especie no precisan de aleación sexual alguna.

Nosotros, sin embargo, sí morimos, como otros muchos animales, nos extinguimos, causamos un vacío; por ello, la naturaleza se cuida de alumbrar en nosotros el deseo sexual para asegurar la perpetuación de la especie; aquel deseo innato e imperioso nos empuja a la unión sexual para engendrar un nuevo ser que dé continuidad al género humano o, más particularmente, preserve la prosecución de la estirpe por medio del material genético que transmitimos a los descendientes. De donde podemos concluir en la correlación que hay entre muerte y reproducción sexual. Los efectos extintivos de la muerte de los individuos son paliados por medio de la procreación. Con permiso de los biólogos, me atrevo a decir que hay reproducción sexual cuando los individuos de la especie están llamados a morir; no hay, lógicamente, reproducción sexual cuando no hay muerte del individuo porque es capaz de perpetuarse por escisión o fisión celular.

Un inciso. Uno de los mitos de Platón, contado en el Banquete por boca de Aristófanes, explica la impulsión erótica como el deseo de hombres y mujeres de fundirse en un solo cuerpo para recuperar el que fuera su estado originario. Según el denominado «mito del andrógino» —hermosa fabulación convertida en mito pedagógico— en su naturaleza original, el ser humano estaba formado por un solo cuerpo, redondo, con cuatro piernas, cuatro brazos, dos caras, dos sexos. Esa era la naturaleza humana primitiva, cuyos seres eran poderosos y orgullosos. Por eso, Zeus castigó la insolencia de ese humano primitivo dividiéndolo en dos mitades; desde entonces, cada parte vive en la nostalgia de su pasado, en la búsqueda afanosa de su otra mitad para fundirse de nuevo en aquella unidad original; ahí radica el anhelo de la unión sexual para restaurar aquel estado primitivo. El orgasmo sería entonces —digo yo— el instante de efímera dicha alcanzada en el fundido abrazo que nos retrotrae a aquel ser unitario que fuimos.

Los protozoos se dividen para formar de uno dos individuos nuevos; los seres más complejos se unen para crear un tercero. Los primeros se dividen por fisión, los segundos se reproducen por fusión. Lo que está, al cabo, en juego es la perennidad de la especie que se vale de la cópula sexual para hacerse efectiva cuando el individuo por sí solo no puede perpetuarse.

En ambos casos, la naturaleza hace valer su vocación de perpetuidad, su voluntad universal y todopoderosa de permanecer, y lo hace con fuerza y recóndita energía, como si tuviese conciencia de su propia existencia y deliberadamente quisiera continuarla de modo indefinido, sobreponiendo la especie al individuo caduco. ¿De dónde le viene tal conciencia? ¿De dónde esa fuerza? Es todo un enigma. El de la vida. El de la muerte.

