Retratos augustos: Fausto López

Fausto López, posa con una partitura / Augusto Rodríguez

A Fausto López, que veis los vigueses regalando su operística voz en Príncipe, el tren de la oportunidad le pasó dos veces. No se subió y, si lo hizo, fue en el último vagón. Nacido en Asturias, vigués por adopción y tenor por necesidad, se define como «tenor pop lírico». Una etiqueta que ha decidido hacer suya. Ha cantado en teatros, televisión... pero sobre todo en la calle, un territorio sin filtros, una patria portátil que se despliega donde el aplauso es espontáneo y sincero como cuando su voz emerge casi a diario en la calle del Príncipe. Fue tenor en el coro de Marta Sánchez y participó en el Got Talent España, recorrió escenarios y platós, pero lo esencial no está en los focos. Importa que cuando caminemos por la ciudad, alguien como él nos recuerde que la belleza, a veces, nos espera en mitad de la acera.

Oncología de precisión: un buen congreso en Vigo

Además de los okupas, inquilinos indeseables que forman parte de nuestras noticias cotidianas, otro okupa llamado cáncer aumenta su inquilinato entre nosotros. Por eso hay que aplaudir estos encuentros como el VII Simposio Nacional de Oncología de Precisión ayer ya clausurado en Vigo. Cada vez se detectan más cánceres y cada vez hay más armas para combatirlos que insinúan un «futuro prometedor» de las diversas herramientas para personalizarlo como nos anunciaron los oncólogos Martín Lázaro y Sergio Vázquez. Hallazgos en manejo clínico de diferentes tipos de tumores, repaso sobre el estado presente y perspectivas de futuro de la investigación oncológica. No importa donde se celebren, aunque Vigo sería lugar ideal.

Día del Guía Turístico, ¿sabemos donde vivimos?

¿Conocemos Galicia los que habitamos toda la vida en ella? ¿Conocemos incluso nuestra ciudad? Esa pregunta nos hicimos el Día Mundial del Guía de Turismo celebrado anteayer y en la que se dispusieron guías que con carácter gratuito hicieron recorridos en diversos puntos de Galicia. En Vigo las citas se hicieron en el Pazo Quiñones de León y la Estatua do Bañista para recorrer el centro histórico y Ensanche. Aplausos para la iniciativa.

Na Lúa, homenaje en Porriño

¡Vaya día tendrá hoy aquel grupo que tan buena memoria dejó entre 1980 y 2000! Hablo de Na Lúa, de miembros como Paz Antón, Antón Rodríguez, Ricardo Pereiro, Xavier Camba, Cándido Lorenzo, Xavier Devesa… Y es que el Círculo Cultural Recreativo de Porriño homenajea hoy a estos porriñeses por aquellos años 80 y 90 de renacimiento folki. Claro, de A Louriña salieron nombres como Uxía, Xosé Ramón Paz Antón, Pancho Álvarez, Isaac Palacín, Marta Quintana… Hoy se celebra la II edición de la II Xornada de Música Galega Antonio I Paz Valverde, compositor, al que ponen placa y comienza a los 12.30 y acaba a las 21.30 con un concierto que recorre la discografía de Na Lúa, con mesa redonda a las 20.