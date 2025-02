Ante los aranceles, inteligencia y firmeza de Galicia

2025 ha traído un nuevo mundo, un escenario geopolítico distinto que nos plantea retos que no podemos ignorar. Para sorpresa de nadie, Donald Trump gobierna pensando en los intereses de Estados Unidos, no en los de Europa, y mucho menos en los de Galicia. El reciente anuncio de imposición de aranceles del 25% a las importaciones de acero pone en peligro 109 millones de euros en exportaciones gallegas y obliga a una respuesta inteligente y firme.

Actuar con inteligencia implica no entrar en provocaciones y centrarnos en fortalecer nuestra competitividad en un mundo globalizado. La situación ya era compleja, por la intensa presión china con productos baratos y poco sostenibles que han distorsionado el mercado. Y tampoco ha resultado de gran ayuda la excesiva regulación que muchas veces los europeos nos hemos autoimpuesto. Es momento, por tanto, de cambiar el enfoque: menos trabas administrativas y más apoyo real para nuestras industrias estratégicas y empresas innovadoras.

La respuesta está también en la firmeza, sin caer en extremos contraproducentes. Aunque la relación con Estados Unidos es prioritaria, Europa debe diversificar sus mercados internacionales y reforzar su autonomía. En un mundo que no espera a los rezagados, actuar con liderazgo supone la diferencia entre marcar las reglas del juego o que te las marquen.

Que no sorprenda a nadie, si Trump juega fuerte para Estados Unidos, nosotros debemos jugar fuerte para Europa, para España... y para Galicia. Sin cometer el error de entrar en una confrontación estéril, como parece sugerir el modelo Sánchez, ni en el seguidismo de la sumisión silenciosa que plantea Vox. Una respuesta inteligente, no ideológica —la suya tampoco lo es—, con visión estratégica: entender que recuperar nuestra fortaleza industrial no es solo una cuestión económica; también es una cuestión política y social. Es el futuro de nuestras sociedades.

Suscríbete para seguir leyendo