Vivir no rural qué bonito é!

Nas miñas moitas escapadas en bicicleta polas terras da Ulloa e Deza, a miúdo achégome a unha aldea, ou un lugar dos moitos nos que xa nin tan sequera ladran os cans. Cada vez máis o normal é non atopar nin un cristián dos que hai anos che botaban una ollada desconfiados e agardaban a túa resposta satisfactoria e tranquilizadora á pregunta do millón: E vostede de quen ben sendo?

Lugares especiais e únicos que eu clasifico como «aldeas con corazón», que dormen agardando a ruína e destrución dos seus muros e casas, silenciosas e abandonadas definitivamente, coma Remesar ou Casardixo, en Rodeiro, ou as de Vilela, en Anseán, e Agrazán, en Anzo, ou Corvillon, en Sello, de Lalín, e Vilaravide, Bidueiros, Añobre, Martixe, Galegos, entre outras. En Deza hai arredor de corenta aldeas baleiras e abandonadas, segundo os últimos informes de demografía, e continuamos subindo, xa que en moitas das nosas aldeas quedan un ou dous habitantes que resisten agardando o fin dos seus días, pero nas que foron as súas casas, as súas terras, as súas historias de forma de vida, que se resisten a abandonar.

O problema do envellecemento e a sangría demográfica con graves consecuencias ambientais, económicas, sociais e culturais, resulta xa imparable e francamente moi preocupante. Practicamente un día si e outro tamén lemos nos xornais do abandono do rural e a súa especial forma de vida, das concentración nas cidades e os seus barrios dormitorios, da marcha dos máis novos, o que tiña que ser o relevo xeracional, na procura de máis e mellores oportunidades lonxe da súa terra, porque aquí non hai as mesmas posibilidades de desenvolvemento e calidade de vida que nas grandes cidades.

Hai tempo lin nun xornal: «A despoboación non se detén e xa case no 40% de Galiza, non hai ningún habitante». E como para reflexionar, porque tería que nos por os pelos de punta, estámonos suicidando lentamente e sen remedio, porque ninguén toma as medidas mínimas necesaria para deter este terrible fenómeno. Os últimos datos do Instituto Galego de Estatística (IGE) mostran una realidade descorazonadora, a das dúas Galizas, a dos que viven nas zonas máis poboadas, e a das terras, pobos e lugares onde non queda ninguén, case o cuarenta por cen do noso territorio.

No noso caso, cómpre destacar que Agolada é o concello con maior índice de envellecemento da poboación, cunha proporción de case que un 30% de maiores de 85 anos de idade, cando a media de Pontevedra, aínda que mala, ronda os 15 habitantes unicamente. Dozón ocupa o primeiro posto pola cola no ranking de densidade de poboación, tal e como recollen publicacións do IGE, cunha densidade de 18 habitantes por quilómetro cadrado, cando a media provincial é duns 211. Todo elo pon de manifesto o progresivo deterioro social que o rural, o interior do país está a sufrir. A tan cacarexada España baleira aquí xa é toda unha triste e imparable realidade.

Así que cantemos a coro: Vivir no rural qué bonito é!