Los Vitrasa Boys

Imagen del encuentro de antiguos trabajadores de Vitrasa / Fdv

Estos que veis con sus parejas han sido nuestros guías por el tráfico vigués, los intermediarios de nuestros desplazamientos. Son los conductores de Vitrasa ya jubilados que ahí están en su comida anual tras un monumental cocido en el hotel Coia. Muchos de ellos, imagino, son los primigenios, los que estrenaron allá por los años 60 los primeros autobuses cuando sustituyeron a los tranvías, tras una soterrada lucha entre el alcalde Portanet y Antonio Valcarce, fundador de La Panificadora y presidente de la Compañía de Tranvías. A ellos les aconsejaría que leyeran el libro Blues da Florida, de José G. Barral, en donde, entre otras muchas cosas de aquella ciudad, se enterarán de esta lucha entre pasado y modernidad.

De cómo el vino me llevó a la obra de Paco Torrón

Yo llegué a la obra de Francisco Torrón, inaugurada el martes en la Casa das Artes, y a conocer su existencia, por los buenos vinos. Sí, sí, por las visitas culturales que he ido haciendo con mi panda de amigos del barrio viejo a A Lareira, el local de la calle Cesteiros que rige su hijo Paco Torrón y su nuera Carmen, y donde alguna vez me encontré de visita a su nieto, el artista Pablo Torrón, comisario de la muestra en Vigo. El pater Paco, muy exigente en la selección de vinos, embutidos, conservas... me había hablado más de una vez, yo entré en Internet hace años y vi que, dada su gran y excelente trabajo en pintura, escultura y rehabilitación en espacios como el Palacio Real, las Descalzas, El Escorial... era insuficientemente valorado e injustamente olvidado tras fallecer en 2020. Incluso se vino tres o cuatro años desde Madrid para Vigo con su familia por su contratación en Castrelos. ¡Pero si incluso montó los talleres de restauración de madera policromada y cantería en el Palacio Real! Ya veis como, a través de los vinos del hijo, llegué a la obra del maestro Torrón.

¡Ay Paquita la del Barrio, qué noche tan larga pasé contigo!

Mientras escribo oigo a Paquita la del Barrio, recién fallecida a una edad tan temprana como los 77. ¿Cuántos años hace que me invitó mi amigo admirado, promotor, pinchadiscos, productor, presentador y comentarista musical Nonito Pereira a su Playa Club en A Coruña para escucharla? ¡Y vaya noche larga pasé con amigos coruñeses, ella y otra mexicana que le hacía de lugarteniente en un club de moda de esa ciudad! Ella había pedido una botella de coñac ya en el camerino y la vi bebiendo coñac hasta las cinco de la mañana tras conquistar una cómoda esquina de la barra del pub. A eso de la tres le debió dar un subidón, me llamó no sé si con un ¡chamaco!, me cogió por las solapas con un masculino impulso de adelante atrás que parecía violencia de género y no era más que una pregunta sobre su actuación. A eso de las cinco o seis pidió su acompañante un taxi para ir al hotel tumbada en el asiento trasero, pero firme la voz. Y a las dos de la tarde nos apareció con un vestido de flores para comer, risueña tras su noche de coñac, mientras nosotros padecíamos una horrible resaca. Gran mujer, gran historia y una diva para el pueblo.