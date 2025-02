Caso Rubiales: ¿tanto lío para esto?

¿Tanto lío para una multa de 10. 800 euros? Fue la pregunta que se hizo más de una y uno cuando ayer saltó la noticia de que la Audiencia Nacional condenaba a 18 meses de multa por un delito de agresión sexual al expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales por el beso a la jugadora Jennifer Hermoso. La sentencia fija una cuota de 20 euros al día. El juez no impone pena de prisión, tal y como reclamaba la Fiscalía, y ha absuelto tanto a Rubiales como a los otros tres acusados del delito de coacciones.

El fallo habrá sabido a poco o a mucho, según a quién se pregunte, pero yo decido ver el vaso medio lleno, y no medio vacío, aunque una primera lectura muy rápida de la sentencia permite vislumbrar que hay sesgos y prejuicios machistas que todavía persisten. Pero hoy quiero ser optimista, para no caer en el desánimo, pues lo importante es que los avances son lentos, pero hay avances. Por eso, me quedo con que Rubiales ha sido llevado a la Justicia por un beso no consentido. Una mujer, impulsada por una ola de apoyo, decidió denunciar y rompió el silencio. Me quedo con que Rubiales ha sido «CONDENADO» por agresión sexual, aunque no entiendo por qué no lo ha sido por coacción, cuando en el juzgado se oyeron declaraciones de cómo se presionó a la jugadora y su entorno para ofrecer otra versión de lo sucedido. La Justicia ha concluido que Rubiales es un «AGRESOR SEXUAL».

Y confío que más de un jefe y un hombre se lo piense a partir de ahora antes de besar, rozar, tocar, ... a una mujer sin consentimiento. Tiene castigo. Solo por eso habrá valido la pena montar «el lío» del beso de Rubiales a Hermoso. Y porque más allá de la Justicia, la polémica sirvió para abrir un debate en nuestra sociedad. Espero que muchas niñas y no tan niñas se hayan dado cuenta de que nosotras no somos mercancía de nadie. Que ni un beso, ni una caricia robada deben consentirse. Que se puede denunciar. Y hay consecuencias.

