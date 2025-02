Cuando una palabra se pone de moda, qué difícil es quitárnosla de encima. Ya sé que así como vino acabará yéndose, pero mientras tanto se nos pega como una lapa. Una de las palabras que ahora la está petando (¿ven?, aquí tienen otra) es brecha. Nos ilustra la Real Academia que brecha es una “rotura o abertura irregular”. O sea, algo que estaba cohesionado y se fractura. Así será, pero nosotros solemos emplearla para transmitir la idea de distancia, de elementos que una vez estuvieron unidos o muy próximos y se van alejando de forma inexorable.

El analfabeto contemporáneo sabe leer, escribir, sumar, restar, multiplicar y si me apuran recitar poesía de la Edad de Oro. El analfabeto actual es digital, y eso, amigos, es un dramón. Porque hoy o te metes en el universo de pantallas, apps, algoritmos y redes o las puedes pasar canutas. Por ejemplo, un estudio de la UVigo nos alerta del impacto sobre la salud de la brecha digital, esa que separa a quienes se manejan en el mundo virtual de los que quedan orillados, principalmente personas de avanzada edad. Para resumir: los mayores usan poco y mal los servicios de e-saúde, y esta exclusión implica un riesgo de desatención para un sector de la población cada vez más numeroso. Ya sé que el conselleiro del ramo, en una ocurrencia escatológica, defiende que "la gente mayor maneja la app del Sergas que te cagas". Pero, claro, este conselleiro debe pensar que si yo utilizo el móvil de mi madre para pedir una cita, es ella quien lo está haciendo. Pues no. Y estoy seguro de que yo no soy una excepción y que vosotros conocéis muchos casos similares, ¿verdad? Una apuesta digital sin control puede ser peligrosa e insana. Y defenderla sin filtros, sin mesura y con hooliganismo, eso sí que es una cagada que no entiende de edades. Consejo gratuito: un político debería medir sus palabras, y mucho más si está al cargo de Sanidade, para evitar que a los ciudadanos se nos suba la tensión.

A medida que cumples años, entiendes mejor eso de la brecha de edad. Por ejemplo, si tu hijo te pregunta un día si te gusta Gloosito y tú piensas que se refiere al nombre de un helado, Houston, tienes un problema. A veces me consuelo creyendo que nuestra profesión ayuda a suturar esa grieta. Como aspiramos a escribir para todos -sin condicionantes de edad, sexo, poder adquisitivo, ideología, creencias religiosas…- necesitamos estar en contacto con todos. A escucharlos. A darles voz. Además, la redacción de FARO está llena de gente joven y seguro que algo siempre se me pega (ejem!). Nuestro desafío profesional es incorporar a jóvenes lectores y preservar a los más veteranos. Que no haya una brecha que los separe. Porque os queremos a todos.

El boletín del director Si quieres recibir este análisis de la actualidad cada viernes en tu correo tan solo debes activar este boletín en nuestra página web Me apunto

Y no es fácil ganarse vuestra lealtad, lo sé. Por eso cuando me encuentro a una persona que lleva más de sesenta años comprando el periódico, qué queréis que os diga, me emociono. Es el caso de Adelina Rodríguez, viuda de Cholo Armada, y madre del periodista Alfonso Armada, a quien acompañó hasta la redacción para participar en su encuentro con suscriptores. Lo que se dijo en el acto lo podéis leer hoy en la sección de Sociedad. Aunque Alfonso estuvo muy bien, ingenioso, apasionado, eléctrico, as usual, para mí, la protagonista fue Adelina. Con sus 93 castañas, encarna el mejor ejemplo de que FARO no cree en las brechas. Al contrario, queremos ejercer de pegamento. Nosotros estamos para unir, que para dividir ya sobra gente.

Donde no hay una brecha, sino un abismo es en el sector inmobiliario. La distancia entre quienes tienen un piso (ya no digamos varios) y los que apenas se pueden pagar el alquiler es cada vez mayor. El ladrillo ha construido un muro impenetrable contra el que se estrellan gran parte de los proyectos vitales de los jóvenes (pues casi todos pasan por salir de casa de los padres). Cuando crees que lo has leído todo, que la cosa no puede ir peor, publicamos otra noticia que agrava el problema. Sé que el asunto no es de fácil solución y que incluso podemos caer en una sobreabundancia de información inmobiliaria. Pero, en confianza, mejor pecar por exceso que por defecto. Lo último que me gustaría es que, por dejar de publicar noticias de lo casi milagroso que es encontrar un techo digno, estuviésemos reforzando esa brecha mental que con tanta frecuencia separa a nuestros políticos de los problemas reales de los ciudadanos. Que eso no es una brecha, sino un socavón emocional.

¡Buen finde!

Email: director@farodevigo.es

Puedes apuntarte aquí a la newsletter semanal El Boletín del Director y no perderte el análisis de la actualidad de Vigo y Galicia por el director de Faro de Vigo.

Suscríbete para seguir leyendo