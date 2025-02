Cerdedo: ahora, o nunca

Tren AVE en la estación de Vigo-Urzáiz. / Fdv

«I want to believe». Creo que todavía conservo el clásico póster noventero de un platillo volante acerado sobrevolando un bosque oscuro, intuyo que en EE UU (estas cosas siempre pasan allí, acuérdense de Trump), con la frase «Quiero creer» escrita en inglés. Un poco friki, lo sé, pero ¿qué quieren? Como todo adolescente de mi generación, me iba a la cama con cierto acojone —perdón por el término— después de ver en la tele a Fox Mulder (David Duchovny) y a Dana Scully (Gillian Anderson) investigando todo tipo de fenómenos paranormales, ovnis, monstruos primigenios... en The X-Files. ¡Qué tiempos!

Igual de paranormal es todo lo que ha rodeado al proyecto del AVE directo Vigo-Madrid, a la variante por Cerdedo, desde su concepción. De verdad, quiero creer. En serio. Pero es que me —nos— lo han puesto muy difícil. Esta administración y todas las anteriores, desde hace veinte años hasta hoy. ¿Cómo fiarnos? Promesas incumplidas, trámites que se eternizan, estudios que caducan...

Mapa de Alta Velocidad en España

En la misma semana, Transportes ha pasado de olvidarse de Cerdedo en su mapa sobre líneas de Alta Velocidad en España, como se pudo ver en la presentación de la nueva estación de Valladolid-Campo Grande (en el que sí aparece la Salida Sur hacia Oporto, el bypass de Olmedo, los tramos del Corredor Mediterráneo Granada-Almería que arrancarán en 2028 o incluso la unión Pamplona-Y Vasca, que ni siquiera tiene proyecto definido), a comprometerse ante Caballero a que en 24 meses estará el OK para contratar el proyecto constructivo de esta ansiada infraestructura, acortando plazos y simultaneando los estudios pendientes para la Declaración de Impacto Ambiental.

Poster clásico de un UAP que hizo famoso la serie "Expediente X" / fdv

¿Es que hay dos ministerios o qué ocurre aquí? A veces tengo la sensación de que en Madrid están esperando a que baje la presión política desde Vigo para dejar caer de una vez por todas el AVE por Cerdedo, es decir, a que Caballero ya no esté. Porque debe de ser muy difícil decirle que «no» a uno de los alcaldes más votados de España, a quien comparte mesa con el presidente del Gobierno en la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE y ejerce de tertuliano en televisiones de tirada nacional. Pero, ¿y después? Todo lo que no se avance ahora en el AVE directo a Madrid, costará el doble. O directamente, no se hará.

Así que sí, quiero creer. Lo juro. Pero después de tantos años, tantos incumplimientos de uno y otro bando y tantos mapas en los que no existimos, uno empieza a sospechar que el AVE por Cerdedo es como los ovnis de Mulder: un misterio sin resolver, un expediente permanentemente abierto. Mientras tanto, Madrid sigue lejos, Ourense va camino de convertirse en la auténtica estación del AVE de Vigo y a nosotros solo nos queda seguir esperando… o dejar de creer de una vez. Es ahora, o nunca.