Una Antártida de plástico

Hubo un tiempo en que las exploraciones polares representaban un acto heroico. Lo hemos leído cientos de veces en las crónicas de la época o en la literatura de aventuras, lo hemos visto en las películas y en las series. Shackleton y Amundsen avanzaban entre los hielos intactos de un paisaje que parecía existir al margen de la historia. Entre el blanco como una presencia del mal —con Moby Dick al fondo— o de la última Thule. En este sentido, la Antártida definía un absoluto, un escenario donde el hombre era una sombra que se deslizaba sobre una inmensidad inmaculada. Hoy, ese mito se ha desvanecido. Y lo que queda es perturbador.

Un estudio reciente ha revelado que la nieve antártica, esa última reserva de lo inalterado, contiene microplásticos en concentraciones hasta 100 veces superiores a lo constatado anteriormente. Partículas invisibles de menos de 50 micrómetros, vestigios de un mundo que se ha convertido en residuo de sí mismo. Lo cual obedece a una lógica casi infernal. Gracias a las nuevas tecnologías, sabemos que ya no quedan espacios vírgenes, que podemos encontrar desechos en los lugares que creíamos más puros.

En cifras globales, los océanos contienen más de 150 millones de toneladas de plásticos. A las que cada año se suman entre 4,8 y 12,7 millones más. La cuestión ya no son las islas flotantes en el Pacífico o las manchas de plástico que recorren el Mediterráneo, sino los microfragmentos que han entrado en la cadena trófica y que se dispersan por el aire que respiramos y por el torrente sanguíneo. Hace apenas dos años, otro estudio reveló que los polímeros artificiales han sido detectados en el corazón del hombre: ese mismo corazón desde donde emana, como sabemos, el amor y la poesía.

Es la confirmación –no sólo alegórica– de una nueva era, no sólo geológica. En la Antártida no hay industrias, no hay ciudades, no conoce ni el turismo ni el consumo masivos. Se trata de un territorio salvaje, anterior a la civilización moderna. O eso creíamos, pero estábamos equivocados. Lo que flota en el hielo antártico es el resultado de una diseminación global que no conoce fronteras ni países.

Durante décadas, se nos vendió el plástico como un material milagroso. Había motivos para ello: es flexible, barato, eterno. O casi. Sin embargo, ahora regresa en forma de maldición. Llegamos tarde incluso para intentar reciclarlo.

Por supuesto, la Antártida no constituye un caso aislado. Se trata más bien de un símbolo, un aviso si se quiere. Es el futuro convertido en pesadilla: un nuevo ciclo de la creación donde ese material sintético, en lugar de descomponerse, se deposita como una capa de sedimentos. Algunos —por ejemplo, Manuel Arias Maldonado entre nosotros— hablan ya del Antropoceno. Y tienen buenos motivos para ello.

Tal vez, en un tiempo lejano, un geólogo del próximo milenio excave en el hielo antártico y encuentre estratos de polietileno o de nailon. O tal vez no, ya que la ciencia haya logrado revertir esta tendencia y borrado sus huellas en la naturaleza. No lo sé. El tiempo resulta tan misterioso como el destino de la humanidad. Pero es cierto aquello que señaló René Girard al final de su vida: por primera vez el apocalipsis se encuentra al alcance de una mano humana. Me temo que ninguna época escapa a su locura, como en la canción «I know the end» de Phoebe Bridgers.

