Sala de espera

Hace hoy tres años mi compañero Adrián Amoedo tenía una charla al teléfono con Ramón Porto. Quizás el nombre no te diga mucho: es el capitán del buque pesquero Playa Menduiña Dos, que rescató la balsa con los tres únicos supervivientes del Villa de Pitanxo. Acababan de dejarlos en St. John’s –a Juan Enrique Padín, Eduardo Rial y Samuel Kwesi Koufie–, junto a siete cadáveres que él y los suyos tuvieron que amortajar con sus propias mantas.

Tengo el privilegio de conocer a más miembros de esa tripulación. Quieren pasar página y no pueden: lo que vivieron al llegar a la zona del naufragio tuvo que ser terrorífico. Ya su relato, sus recuerdos… son tremebundos. Ellos también merecen tener la oportunidad de avanzar, como las familias de las víctimas. Pero no pueden. Me preguntan cada cierto tiempo por el juicio, porque saben que tendrán que ir a declarar, y quieren hacerlo. Pero buscan un horizonte temporal en el que poder ubicar ese viaje al tribunal y, de momento, esa fecha no existe.

Esperar no gusta a nadie. Hacerlo cuando esa espera obedece a un pandemónium administrativo o burocrático es directamente tortura. O desidia. Ambas, en realidad.

Después hay otras esperas, las que pides que sean más largas con la esperanza de cambiar un resultado adverso, el que tienes en las manos. Que es lo que ha hecho Atunlo: los plazos procesales para sumar adhesiones a su propuesta de convenio terminaban este pasado lunes, pero el Mercantil accedió a ampliar esta ventana de esperanza unos días más.

Ahora mismo, si esa ventana imaginaria se cerrase, tendríamos que empezar a hablar ya de la trayectoria de esta compañía en tiempos pretéritos. Yo no juzgo a nadie ni estoy en disposición de hacer proselitismo, no puedo meterme en la cabeza de cada acreedor y no dudo de la razonabilidad de sus planteamientos: solo puedo desear, y lo hago a conciencia, que la factoría de Atunlo Cambados, por ejemplo, siga funcionando. Como lo hará la de Central Lomera Portuguesa –participada en un 50% por Atunlo y en otro tanto por Marfrío–, que ha logrado homologar su plan de reestructuración.

No gusta esperar, pero tenemos que hacerlo hasta la próxima semana para saber qué pasará en este proceso. Y hablo de nosotros, como periodistas, y de vosotros, como lectores.

Aguardaremos con paciencia, que es nuestro papel. ¿Va a solo esperar también la administración?

