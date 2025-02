O caso paradoxal do galego português na Galiza e no mundo lusófono

Por «caso» consideramos as particularidades que acompanham as circunstâncias do idioma próprio da Galiza e geram umha conseqüência problemática para o presente e o futuro desta língua ilustre e milenária. E é paradoxal polas propostas do Poder, que som contrárias aos princípios básicos e gerais orientadores das problemáticas existentes na história das línguas históricas e salientadas polas figuras mais relevantes da Cultura e da Filologia Galego-Portuguesa.

Lembramos apenas as palavras do inesquecível Álvaro Cunqueiro (no contexto histórico do ano 1969): « O galaico-português será falado no ano 2000 por douscentos milhons de seres, entre galegos, portugueses e brasileiros [...] quando se logre a unificaçom ortográfica, à que haverá de chegar-se, é indubitável que a língua galega nom será um cemitério lingüístico». Hoje já temos o «Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa» aprovado em Lisboa, em 12 de outubro de 1990 polas delegaçons de todos os países de língua portuguesa e observadores da Galiza, que constitui um facto importantíssimo para a defesa da unidade essencial desta língua românica e para o seu prestígio internacional. Os falantes do português (incluída a Galiza) no ano 2023 já eram por volta de mais de 263 milhons.

Na consideraçom do idioma galego devemos assinalar: a «filológica», no que diz respeito à estrutura lingüística, e a «cultural-política» relativa aos usos societários e administrativos. Cumpre salientar que a «dimensom filológica» nom deve discutir-se como se reconhece mesmo nos últimos trabalhos científicos da corrente «isolacionista» ou «oficialista». Contodo, as «Normas ortográficas e morfológicas» (1983) submetidas a permanentes mudanças polos ideólogos do «Instituto da Língua», pois como é notório a «Real Academia Galega» histórica, representada por Carvalho Calero ou Jenaro Marinhas, foi marginalizada, e entre os académicos atuais apenas vemos especialistas relevantes nas matérias da Filologia Românica ou Lingüística.

O galego-português na atualidade deve ser definido por umhas caraterísticas lingüísticas básicas, comuns a todas as variedades do seu âmbito lingüístico, e diferenciadoras face a outras línguas por distância, como o castelhano. A dimensom «política-cultural» foi expressada polos Padres Sarmiento e Feijó (século XVIII), ideólogos galeguistas e nacionalistas como Joam Manuel Pintos na sua «A gaita galega...», os contributos sobre o discurso étnico elaborados no «Rexurdimento», «Irmandades da Fala», «Grupo Nós», escritores, filólogos e gramáticos das décadas de 1960, 1970, 1980 e 1990...

Nestas semanas dizem que querem combater a perda de falantes, mas o único visível é a criaçom de comissons e outras bagatelas, inventam iniciativas para dissimular a sua escassa formaçom científico-técnica ou o seu propósito de conseguir que o galego-português seja assimilado polo castelhano.

