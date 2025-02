¡Ay, aquella panda!

Medio siglo desde que eran pandilla adolescente

Estos que veis tan juveniles cumplieron ya el medio siglo desde que eran pandilla adolescente y, como los conozco, tengo la impresión de que no querrían por nada del mundo volver a los 20 y tener que trabajar tanto otra vez y hacer frente a este mundo que viene tan incierto porque, entre otras cosas, figuras como Trump o Putin lo están envileciendo. Vivieron como adolescentes los años finales de los 6o bailando el Black is black de Los bravos, el Tú me dijiste adiós con Los Brincos, el Good vibrations de los Beach Boys, el Yellow Submarine de Los Beatles o el Mis manos en tu cintura de Adamo, ya en el «agarrado». Y cada año se reúnen al menos dos veces para no olvidarlo.

Ramiro Juncal, abuelo de Iago Aspas, cumple los 94

¿Os acordáis los que ya peináis canas de la sastrería Juncal en la calle San Vicente del barrio viejo? Pues Gerardo Juncal, ingeniero textil e hijo del fundador, que vive en Moaña, me acaba de contar la historia de su primo, el moañés Ramiro Juncal, que acaba de cumplir 94 tacos. Es el abuelo de Iago Aspas, fue el primer taxista de su pueblo e íntimo amigo de Castroviejo porque, aparte de diestro pescador de mar y río se iba con el escritor a Zamora, Valladolid... a practicar ese arte de la caza que tan maravillosamente describe en su Viaje por los montes y chimeneas de Galicia al alimón con Cunqueiro. Pero es que el abuelo de Aspas dicen que hacía un licor café de órdago con la fórmula de los monjes de Osera, fue fundador de las fiestas de san Cristóbal y de la chuleta de Moaña de la que yo fui hace mucho pregonero y en su taxi, sin saber idiomas, se iba a Holanda y Alemania a llevar marineros o a sus mujeres a puertos del país a recibirlos cuando todavía llenábamos en la pesca, trasatlánticos o plataformas. Ramiro, el más longevo de los Juncales: cumplió 94.

Hoy, en los Norte, Objeto de estudio, humor y sarcasmo

Vuelve hoy a Vigo Raúl Varela tras su última película, Un cielo impasible, que ya estrenó en esta ciudad y vuelve, además de su ya una amplia experiencia y muchos títulos de cine en su haber, para estrenar como distribuidor hoy a las 19.30 en los Mulicines Norte Objeto de estudio, de Raúl Alaejos, reciente ganadora del Premio del Jurado en el Festival MajorDocs. Objeto de estudio es un largometraje documental que aborda el acto obsceno de filmar poblaciones nativas en el pueblo más septentrional del planeta. Y lo hace utilizando el humor y el sarcasmo, apoyándose en una propuesta visual sumamente atractiva. El resultado es un poético y extravagante viaje hacia el pueblo habitado más al norte del planeta. Dicen que una peli fresca y divertida.