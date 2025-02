Castes de festeiros

Hai dúas castes de persoas nas festas e celebracións. Non se trata dos que saben de todo fronte os que acatan a ciencia da opinoloxía, dos que prefiren empanada de bonito ou a de bacallau, son os que teñen vacas e os que non, esas son as clases de festeiros.

É ben sabido por gandeiros e gandeiras, sexan nacidos no lugar que sexa do noso territorio, que as vacas os días dos festexos teñen unha habilidade abraiante para ter necesidades especiais, facer falcatruadas ou enfermar, sempre foi e sempre será, por imperativo animal. Cada ano, pola Santa Mariña de Belelle patroa da aldea de meus avós paternos, nós temos un parto. Hai que chegar tarde, levantarse polo medio da comida para volver á granxa por se precisa axuda ou quedar na casa o menos afortunado e agardar o nacemento para logo ducharse e presentarse cando comeron xa os entremeses ou no flan. Pode pasar tamén que, cando bautizan a túa afillada e tes que estar presente e puntual ao pé da pía da auga bendicida, as becerras salten o pastor e teñas que deixar a metade da familia encargada de volvelas para dentro do eido, acompañada polos vellos e vellas da aldea que, arrimados a caxatos fan o que poden. Nas aldeas a xente nova non abunda ultimamente, nin para gardar nas vacas nin para prender as cociñas de leña.

Pode ser que chamen por teléfono para te avisar, polo medio dun xantar coas amigas, de que a vaca, a Salomé, non se ergue e a limpeza pode levala arrastro para acabar de amañar o día. Vaste a correr pos a funda de traballo por enriba dos pantalóns novos e as botas e enléaste en sacala de alí con coidado cheirando a perfume mentres ollan todas cara ti.

Poñamos por caso que todo vai sobre o previsto, que ese día non ocorre ningún tipo de contratempo. Sexa como sexa, a sobremesa da caste que ten vacas non se goza igual. É meter o último bocado de comida e comezar unha ansia imparable por mirar o reloxo cada dez minutos, na conta atrás, coma se iso fose enlentecer o paso do tempo de lecer. Ate que alguén “vai indo” cara a granxa para comezar coa rutina da tarde, porque non se pode enredar, queda aínda media xornada laboral para esa caste de festeiros.