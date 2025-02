La tarea más compleja de Claudio

Hace bien Claudio en molestarse y en hacer visible su rabia por esos puntos que se van y nunca vuelven. Su discurso después del empate en el Metropolitano, similar al de otras tardes, es de quien sabe el duro trabajo que queda por delante. Porque a la revolución conceptual y táctica puesta en marcha hace casi un año, Claudio suma otra tarea si cabe más importante que las anteriores y posiblemente más complicada: afilar a un equipo pusilánime por naturaleza cuando no siente el calor del hogar y dotarlo de un colmillo que pocas veces ha tenido. No es algo nuevo en la historia del club, por eso la misión adquiere tintes casi heroicos. Incluso el Celta de Mostovoi, tan añorado, mostraba más indulgencia de la debida en tardes inapetentes frente a rivales menores. En una película de terror, el Celta sería ese personaje ingenuo que se cree que Michael Myers muere después del primer golpe en la cabeza y le volvería la espalda con indiferencia. Eso hizo con el Atlético de Madrid y se encontró un melonazo traicionero que entre Sorloth, Starfelt y Marcos Alonso (cómplice silencioso del desatino) transformaron en ese empate irritante que tenía a Claudio torciendo el gesto con el micrófono de DAZN en la mano. Se preocupa el Celta con demasiada frecuencia por recordarnos el cuajo que aún le falta para aspirar a premios de mayor envergadura y el partido del sábado fue un buen ejemplo de ello. Pocas veces tendrá a un aspirante al título en su propio estadio tan en su mano (superioridad numérica, un penalti a favor…) pero una vez más los puntos vuelan por su incapacidad para ponerle el candado al partido. Eso que vemos a otros equipos hacer con aparente normalidad y que en Vigo cuesta horrores. Llegará algún día… quiero creer.

Por cierto, un reconocimiento a los protagonistas del Atlético de Madrid que en medio del insoportable ruido que hay alrededor de los arbitrajes en las últimas semanas reconocieron públicamente que tanto la expulsión de Barrios como el penalti a Borja estaban bien señalizados. Lo fácil era sumarse a la lista de agraviados y continuar la senda por la que circula el Real Madrid, su coro mediático y la escuadra de filólogos ingleses reclutados a toda prisa para explicarnos la diferencia entre “fuck you” y “fuck off”. Ojalá Pedrerol gritándole esta semana a los aficionados del Manchester City en las calles de Madrid “fuck off, fuck off” para demostrar las bondades de la expresión. Más allá de la estrategia comunicativa del Atlético de Madrid, orientada a marcar diferencias con sus vecinos, bien por el Cholo y por Giménez.

Casasola apaga la rebelión griega

Un reconocimiento imprescindible para el Porriño que estará en las semifinales de la EHF European Cup después de un fin de semana en Grecia que saldaron con dos victorias (una apabullante, otra apretada) sobre el Ionias. El esfuerzo y trabajo de este club, ordenado y sensato siempre, está recogiendo ahora sus frutos. El sueño de que el concello louriñés sea escenario de una final europea está cada vez más cerca. Felicidades a toda la gente que lo está haciendo posible.

El destierro de Crossan

Me despido con la historia irrepetible de la semana, que no es sino el recuerdo de una terrible injusticia que tuvo que soportar en los años cincuenta un futbolista norirlandés, Johnny Crossan, sancionado de un modo exagerado por la liga de su país y obligado a pasar los primeros años de su carrera fuera del Reino Unido. Y menos mal, porque el castigo en principio le expulsaba para siempre del fútbol. No les destripo nada más de este terrible atropello.

Me voy y aún no he citado a Fer López y esas pinceladas dibujadas en el Metropolitano y que no hacen otra cosa que desear fervientemente que sea viernes para volver a verle. Buena semana.

