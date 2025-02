Libros e gastronomía

Hai libros gorentosos, nutritivos, que despertan o apetito; hai libros que se saborean ao tempo que se len. Xosé María Castroviejo e Álvaro Cunqueiro escribiron, man a man, un deles, Viaxe polos montes e chemineas de Galicia, obra tan excelente como pouco coñecida da que non existe, que eu saiba, versión galega. Castroviejo ocúpase do capítulo venatorio, A alegre caza, que comprende as dúas terceiras partes do libro. Cómpre lembrar que don Xosé María soubo acomodar a súa paixón cazadora cun ilimitado amor pola natureza ata o punto de que pode ser considerado un dos precursores do ecoloxismo en Galicia: loitou, sen éxito, desgraciadamente, contra o desecamento daquel tesouro natural que foi a Lagoa de Antela e colaborou na creación do parque nacional dos Ancares, entre outras moitas iniciativas conservacionistas.

A devoción de Castroviejo pola caza naceu, según el mesmo revela, naquel instante máxico da súa adolescencia en que abatiu, coa Sarasqueta do calibre 28 que seu pai lle regalara, a primeira lebre. Fora nos piñeirais da parroquia de Trobe, que bica o Ulla, alá onde asenta o pazo familiar ao que un día me levou o moi querido amigo, xa finado, Fernando Acuña Castroviejo, sobriño do escritor, despois de visitarmos a atalaia do castro de Barbude. Capítulo a capítulo, lance a lance esmiuza o autor as especies cinexéticas que habitaban os montes, fragas e esteiros de Galicia: a perdiz, o parrulo, o paspallás; a arcea de errático voo, o célere pombo; o corzo, o colérico xabaril. De todos eles dá noticia aderezando o relato con citas literarias, segredos e anécdotas do monte que aprendera dos máis eminentes cazadores desta terra.

Había unha especie emplumada que gozaba da predilección do noso escritor, a arcea, daquela aínda abundante nas fragas umbrosas, soutos e carballeiras e hoxe moi difícil de encontrar. «A salvaxe feiticeira», «a tímida dama do pico longo», eran galanuras que os cazadores da Francia gastaban con ela; Castroviejo, pola súa parte, conságralle as páxinas máis inspiradas da sección venatoria. A arcea é sempre imprevisible: álzase subitamente, a veces dos pés mesmos do cazador e foxe cara a enramada en busca de protección pero soa o tiro, cae e o seu sangue unxe o chan a modo de sacrificio aos benévolos deuses do bosque; sangue, terra e follas secas, a perfecta ecuación do bosque en tempo de caza. Don Xosé María adoitaba tirarlle ás arceas polo inverno, «cuando son de cristal los charcos y lo que fue hoja verde dulcemente pudre».

Na segunda parte do libro, intitulada A boa cociña, Cunqueiro explica a maneira de preparar as pezas de pelo e pluma que o seu amigo abate e de escoller os viños que mellor acompañan aqueles guisados. Nos escritos gastronómicos de Cunqueiro vivimos unha doble experiencia que invito a compartir; literaria, por unha banda, máis tamén sensorial, inducida polas múltiples referencias visuais, gustativas e olfactivas que neles se prodigan. Quen non sente o fluír da saliva na boca cando o escritor detalla un pastel de perdiz, un valente pernil de porco bravo cocido en viño tinto ou un civet de lebre aromado con loureiro, pementa e estragón?

A cociña cristiana de occidente, de Álvaro Cunqueiro, é o libro misceláneo que resulta da compilación de artigos periodísticos publicados en distintos diarios, circunstancia que o lector advirte de inmediato pero que non apouca nin unha migalla o seu engado. Hai saber culinario nesta obra singular, algunhas receitas e abonda fantasía e invención como o propio autor recoñece. A cociña cristiana resulta así mesmo un prodixio de erudición; cóntanse por ducias, centos acaso, as referencias literarias, pictóricas, históricas e musicais; os condimentos e aderezos, os produtos, os antigos reinos e as cidades, as salsas, os licores, o café. Ofrécese tamén o inventario dos mellores viños —case todos franceses— e dos gourmets e cociñeiros que de alá foron pois da douce France procedían os saberes da alta cociña clásica e moitas das devocións literarias de Cunqueiro.

Á falta pois dun glosario de viños, licores e produtos culinarios e un dicionario histórico, artístico, toponímico e onomástico que coroe tan eminente obra eu recomendo entregarse a ela coa tableta á man. Quizás obxecte alguén que esta usanza sustrae o engado da lectura e estorba o seu ritmo. Si, pode ser, iso depende da curiosidade de cadaquén; a miña impídeme proseguir a lectura sen saber que é o faisandage e como se produce o viño Tokay; quen foi Pedro Mourlane Michelena ou que fixo célebre a Samuel Pepys. Estas momentáneas detencións indagatorias deparan a veces felices sorpresas.

Tal sucedeu co conde, señor, duque ou marqués de Clermont-Tonnerre —que de todas estas maneiras é citado adoito—, proclamado por Cunqueiro e Castroviejo autoridade indiscutible en materia vinícola e culinaria. A aquel aristócrata francés atribue Cunqueiro a autoría do libro titulado Almanaque das boas cousas de Francia do que non existe, que eu saiba, tradución galega nin castelá, de modo que ambos os dous —que compartían lecturas e biblioteca— deberon de beber da mesma fonte orixinal. Mais sucede que non houbo tal marqués; o Almanaque, libro raro hoxe, moi difícil de atopar, vén sendo obra dunha muller chamada Élisabeth de Gramont (1875-1954), que casou con Philibert de Clermont-Tonnerre herdando á súa morte o título de duquesa. Poida que sexa unha suplantación voluntaria —é inesgotable o repertorio de artificios literarios de Cunqueiro— aínda que todo fai pensar nunha confusión na orixe que ninguén revisou e se mantivo deica a actualidade.

Unha obra literaria é susceptible de múltiples lecturas, crea mundos, suxire, aloumiña, acompaña e mostra, aquí e alá, portas que invitan a entrar, e cando nos detemos no limiar e asomamos pode cadrar que alí dentro estea un segredo agardando por nós. Acabamos de ver como, transitando entre suculentas comidas e lances de caza maior, descubrín a Élisabeth de Gramont e esta levoume da man a quen fora o gran amor da súa vida, Natalie Barney. Nada vou dicir delas que non estea na gran enciclopedia da Internet; invito tan só a percorrer as súas asombrosas, fascinantes biografías.

Resulta sorprendente que en A cociña cristiana de occidente, tan pródigo en citas e referentes bibliográficos non se mencione nin unha soa vez o libro que foi considerado durante moitos anos como biblia da gastronomía «científica»: Fisioloxía do gusto, obra de Jean Anthelme Brillat-Savarin publicada no 1825. A Fisioloxía é un libro altamente curioso e interesante, un auténtico compendio de múltiples saberes que non repara unicamente nos aspectos vinícolas e culinarios; unha obra atípica, en fin. Non hai aspectos fisiolóxicos, históricos, científicos nin culturais que escapen á ollada perspicaz e escrutadora de don Jean Anthelme, por iso cómpre adicarlle unha lectura demorada e reflexiva. Sorprende, case douscentos anos despois da súa impresión, a actualidade do seu contido e a profundidade das súas 30 «meditacións». Dedica unha delas ao soño, outra ao sentido do gusto; á obesidade e delgadeza, aos condimentos… un libro, en fin, de alegre lectura especialmente recomendado aos que aprezan a arte da gourmandise, galicismo que o propio autor recomenda aos tradutores respectar transcribindo sempre o termo no seu idioma orixinal.

Da segunda patria de Cunqueiro, Barcelona, e do seu círculo de amizades literarias catalanas, Pla, Perucho, Teixidor, Luján… traemos outra xoia gastronómica de moi recomendable lectura tamén: O libro da cociña española, de Néstor Luján e Juan Perucho. Prestárame o libro, co que mitiguei por uns días o insípido rancho, o amigo Xosé Espasandín, compañeiro de milicia no Rexemento de Infantería de Santiago ubicado daquela —anos setenta— no edificio que hoxe ocupa o Parlamento de Galicia.

Coñecín a Luján nas páxinas da revista médica Jano, medicina e humanidades (1971-2011), que Manuel Reimóndez Portela, fiel suscriptor deica a súa morte, me pasaba inmediatamente despois da súa lectura; veu despois a Historia da Gastronomía. Asombra a vasta cultura do autor, a súa prosa rápida e brillante, riquísima en matices, e a súa ironía, que vira ás veces en sarcasmo. Detrás de cada prato, arredor de cada viño, adoitaba dicir, hai sempre unha historia. Nunca un se cansa de ler a Luján.