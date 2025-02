Limos estes días algunhas informacións sobre os Brics, o club inicialmente formado por Brasil, Rusia, a India, a China con Sudáfrica, que vai engrosando coa incorporación doutros gobernos que hoxe queren emanciparse do imperialismo norteamericano. Os Brics son aquilo que hoxe e tamén coñecido coma Sul Global, nesa manía infeliz de mesturar a política cos puntos cardinais. Evidentemente, a inclusión de Venezuela, Cuba ou Vietnam, alén doutros dos que foron chamados «países delincuentes», abre unha maneira nova de ver o mundo.

Os Brics están a pór en funcionamento un NBD (Novo Banco de Desenvolvemento) que, dirixido por Dilma Rouseff, está a dar os seus primeiros froitos. Os Brics intervirán en cousas tan elementais como os prezos dos cereais. E, noutro extremo, preparan unha «bolsa» dos diamantes e metais preciosos que pode arrincarlle o control mercantil á burguesía transnacional. Pensan (e iso pon moito medo no Imperio) en levantar unha estrutura de seguranza para alonxar a calquera intervención armada exterior.

O réxime internacional imposto na Conferencia de Bretton Woods de 1944 entronizando Norteamérica como potencia económica superior e planetaria, podería ser abolido polos Brics. Unha rede pacífica de corredores, rotas, infraestruturas de comunicación internacional e intercambio democrático permitirá o crecemento dos pobos e a circulación da riqueza. Nesta última empresa os Brics veñen confluír cos COS e coa UEFA que foron creadas respectivamente por China e por Rusia.

Se alguén pensa que un novo imperialismo quere sustituír a vella hexemonía dos EEUU, que pense na presenza nos Brics de Venezuela, Corea do Norte ou Vietnam. O caos que hoxe lle ofrece ao mundo a plutocracia norteamericana de Trump e Musk debe ter un final, e parte del serían os Brics. Despois da descolonización e do movemento de liberación nacional do Terceiro Mundo e da desfeita da URSS, veu a actual situación que semella a fin dun ciclo.

E posiblemente o sexa. As propostas dos Brics serían favorabeis aos procesos de autoidentificación dos pobos, e resultarían benéficas tamén para Galicia. Xa iremos vendo.

