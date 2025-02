Balanza de pagos e de talento

A intelixencia artificial é hoxe un dos recursos tecnolóxicos e de coñecemento máis valorados polas organizacións e os países. O ano que vén licenciaranse os primeiros graduados en intelixencia artificial do Sistema Universitario Galego. Non terán ningún problema para empregarse e mesmo para poder optar a un bo contrato en Galicia, en España ou no mundo. Oxalá sexa na nosa terra, xa que sería a mellor forma de poñer en valor o esforzo feito para a súa formación.

Pero non só as nosas empresas, universidades e administracións públicas están ávidas de captar este tipo de perfís profesionais. Estao o planeta enteiro, incluso EE. UU., que lidera a investigación, desenvolvemento e aplicación da IA. Precisamente ese liderado conségueo por ser quen máis talento atrae do resto do mundo. As súas universidades gradúan cada ano a case 50.000 estudantes internacionais de posgrao (44.000 de mestrado e máis de 3.000 de doutoramento) en campos relacionados coa IA. De feito, máis da metade dos profesionais en IA en Estados Unidos naceu no estranxeiro e dous de cada tres estudantes de posgrao en ámbitos relacionados coa IA proceden doutros países.

Pero non só forman e atraen talento, tamén o reteñen. Aproximadamente un 90% dos estudantes internacionais de doutoramento en IA quedan a traballar en Estados Unidos despois de doutorarse e máis do 80% por un período superior a cinco anos, cifra que permanece relativamente estable desde hai máis dunha década. Estes estranxeiros non son nin cuestionados nin rexeitados na fronteira, nin tampouco expulsados. Ao contrario, o país, as empresas e o Goberno dos EE UU acólleos cos brazos abertos e a chequeira na man. O soldo medio dun especialista en IA neste país supera os cento cincuenta mil dólares, unhas tres veces o salario medio en España para alguén cun perfil semellante.

«Non deixa de ser paradoxal a posición de Trump, impoñendo aranceis a destra e sinistra e queixándose ata a falta de respecto daqueles países que considera que lle están pouco menos que roubando»

Pero isto non ocorre só no ámbito da IA. Estados Unidos foi historicamente un imán para o talento internacional, especialmente nos campos de ciencia, tecnoloxía, enxeñaría e matemáticas. O país conta mesmo con programas de visas deseñados para atraer a profesionais estranxeiros altamente cualificados, fortalecendo así a ciencia e a capacidade de innovación do país.

Non deixa de ser paradoxal a posición de Trump, impoñendo aranceis a destra e sinistra e queixándose ata a falta de respecto daqueles países que considera que lle están pouco menos que roubando por manter con eles un saldo negativo da súa balanza comercial, cando a balanza de talento profesional de Estados Unidos é claramente positiva. Non falamos de man de obra senón de profesionais que contribúen moi significativamente ao desenvolvemento e competitividade de industrias chave para a economía do país, mesmo críticas para a súa seguridade.

Iso si, o Dourado que ata o de agora supón EE UU para as persoas máis capacitadas en ciencia e tecnoloxía pode deixar de selo pola actitude contraria á ciencia e aos científicos da que fai alarde a Administración Trump. Isto pode facer que moitas persoas deixen de facer o esforzo de ir ao Novo Oeste, que, aínda que é moito menos inhóspito que o Vello, dista de ser tan acolledor como o foi, en particular para os máis novos, que buscan desenvolver a súa carreira científica en contornas estimulantes. Ademais, hai xa outros lugares de promisión para investigadores e outros profesionais da IA. Por exemplo, a UE e algúns países asiáticos, como Singapur, Corea do Sur ou China.

Que teña coidado Trump coas súas esixencias e imposicións ao mundo, non vaia a ser que o ben máis prezado de todos, o talento, deixe de chegarlle a esportas.

Suscríbete para seguir leyendo