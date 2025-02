No submundo

«En el metro de Nueva York hay empujadores». «¿Empujadores?», pregunteille ao meu interlocutor, con esa palabra chispeando coma un impulso eléctrico. «Empujan a la gente a las vías del tren. El año pasado hubo dos casos. Pero no es del todo correcto escribir sobre esto, porque ni existen estadísticas que recojan datos fieles ni sería justo estigmatizar así a las personas que viven aquí abajo. Con muchas de ellas establecemos una relación de afecto. Nos dan los buenos días, nos sonríen, nos preguntan cómo estamos. Eso no sucede cuando voy al supermercado. Sucede allí abajo».

O metro de Nova York non é un lugar confortable. Baixar as escaleiras que están discretamente diseminadas por toda a cidade significa acceder ao submundo. Arriba, nas rúas, están os rañaceos de diferentes estilos arquitectónicos levantados uns xunto aos outros nun intimidante xogo de contrastes, os paseantes procedentes de todos os lugares do mundo que camiñan seducidos polo carácter desta cidade crisol, os postos ambulantes de comida en cada esquina, as pantallas luminosas que te hipnotizan... E case coma pezas dun quebracabezas que non encaixan en ningunha parte, coma notas desafinadas, coma almas perdidas no medio dunha cidade que te devora, as persoas sen fogar. Todas coas que me crucei esta pasada semana, sen excepción, eran negras. Por cada dez homes vin dúas mulleres. Algúns berran de maneira espontánea, outros manteñen conversas infinitas en voz alta; algúns camiñan sen parar arrastrando carros coas súas pertenzas, outros permanecen estáticos nos extremos das beirarrúas. Non sei como conseguen sobrevivir así con este frío, con temperaturas por debaixo de cero. Por iso algúns viven no metro. No inverno o metro é quente, no verán e fresco. «Y en el metro hay personal de seguridad», explicoume o meu interlocutor. Séntense protexidos alí abaixo. Escollen un recuncho que estea libre, que sea discreto e establecen o seu fogar. Viven grazas á caridade da xente que lles leva comida durante todo o ano e agasallos polo Nadal. «Agasallos?», pregunteile cun murmurio. E con dozura pero tamén con contundencia narrou como acabas establecendo un vínculo emocional con esas persoas que viven en condicións inhumanas e que necesitan das outras para sobrevivir porque o Estado non as protexe.

O metro de Nova York non inspira seguridade, non pretendo romantizalo. Alén da súa estética icónica, da tipografía tan coidada que anuncia as paradas, dos azulexos decorados e da personalidade do propio tren, o metro é un lugar hostil. Ás veces sentes o impulso de mudar de vagón, outras es consciente de que a persoa de que sentou fronte a ti é inofensiva, aínda que estea falando en voz alta repetindo que a chegada de Xesús está preto: Jesus is coming soon, Jesus is coming soon, e que non deixe de insistir en que non é necesario falar nunha súplica para que o vagón viaxe en silencio, só co seu Jesus is coming soon de fondo, coma se esa ladaíña tivese un efecto calmante. A converxencia entre pobreza e enfermidades mentais é unha crise silenciosa que asola a cidade, agravada desde a pandemia. A estatística de persoas sen fogar na cidade pasa das catro mil persoas, o dato máis elevado das últimas dúas décadas. En abril do pasado ano durmiron en albergues arredor de cento corenta e cinco mil persoas. Conforme os datos da Coalición para as Persoas sen fogar, o 36% das que dormen en refuxios padecen enfermidades mentais graves. Pero que pasa con todas aquelas que forman parte da paisaxe da cidade? Debaixo dos envurullos de mantas e edredóns hai seres humanos que non atopan amparo. Mais existe aquí unha especie de hipocrisía inconsciente da viaxeira que pon o foco naquilo que desentoa, que incomoda. Porque en Vigo, coma no metro de Nova York, ata hai uns días había doce persoas que usaban a antiga estación de autobuses como refuxio, porque Os Ninguéns, un foro de loita coa pobreza e a exclusión social, leva dez anos reclamando protección para aquelas persoas empobrecidas, que non teñen cubertas as súas necesidades básicas, porque todas as cidades do mundo, tamén a nosa, teñen un problema grave ao que non atopan maneira de facer fronte, malia a urxencia e a desesperación de quen non ten fogar.

