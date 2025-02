Retratos augustos: Antonio García Teijeiro

Retrato de Antonio García Teijeiro / Augusto Rodríguez

Antonio García Teijeiro, nacido en Vigo en 1952, lleva el mar en los bolsillos y la palabra en la punta de los dedos. Maestro por accidente y poeta por necesidad, escribe como quien respira: sin poder evitarlo. «La poesía cambió mi vida», confiesa, y basta leerlo para entender que no exagera. Su obra, premiada con el Nacional de Literatura Infantil y Juvenil en 2017 por Poemar no mar, no necesita levantar la voz para ser escuchada. En sus versos, la libertad se esconde en una ola y la belleza cotidiana se disfraza de espuma. Admirador de Paco Ibáñez, con quien comparte la convicción de que la poesía es un acto de resistencia, Teijeiro sabe que las palabras, como el mar, pueden transformar la realidad si te atreves a mirarlas de cerca.

Nuestro Antonio Piñero firma Herodes el grande

Los autores a veces no tienen piedad con los lectores y te endosan obras de 700 páginas, como la que me acabo de leer, La República de las casas vacías, que aún así lo merece porque es grandiosa. Ahora tengo entre mis manos otra pieza literaria que casi llega a las 700, pero que voy a por ellas porque está firmada por dos autores, José Luis Corral y Antonio Piñero, y el segundo de ellos no solo vive en Baiona siendo chipionés sino que le presenté la magna obra Los libros del Nuevo Testamentos, uno de sus mucho libros. Herodes el grande es la pieza que voy a atacar y lo promete todo no solo porque Corral es un reconocido catedrático de Historia Medieval que firmó ya 36 ensayos sino que el nuestro, Piñero, al que le sobran títulos académicos, es especialista en historia del cristianismo primitivo, nadie le tose en sapiencia sobre tal etapa, y la de ambos parece una asociación de mucha altura.

Una superdrag para el Plaff

Lo que también promete, aunque no en literatura, es la fiesta de carnaval del Plaff en que la superdrag Pupi Poisson será la estrella invitada. Ya os contaré.

Paco Ibáñez canta hoy temas de García Teijeiro

A quien veis a la izquierda, lo hallé ayer por telefónico azar en Bilbao. ¿Y qué hacía ayer nuestro literato vigués Antonio García Teijeiro? Pues hacer tiempo para oír hoy en el teatro Campos Elíseos a su gran amigo Paco Ibáñez, con cuyas canciones yo empezaba el día en mi etapa universitaria. Pero no solo por el placer de oír a este alado cantante de 90 tacos sino porque en su actuación de hoy interpretará un tema suyo, o bien Qué ocorre na terra o quizás O vento dorme . Uno de los dos ya lo había introducido en su repertorio pero el otro lo estrenaría hoy. ¿Cómo podría imaginar yo en mi juventud universitaria que muchos años más tarde aquel admirado cantante Ibáñez iba a interpretar temas de un querido amigo, poeta y vigués?