Si hay algo que nos trae de cabeza (Trump aparte) es el móvil. ¿Recordáis lo bien que se vivía sin estos malditos cacharros? ¡Eso sí que era libertad! Cierro los ojos y todavía me veo formando parte de la larga cola a las puertas de una cabina telefónica en Madrid, durante mi época universitaria, aguardando para llamar a casa. Cuando me llegaba el turno, era una charleta de cinco minutos mal contados -que la máquina tragaba las monedas de cien pesetas que daba gusto- y au revoir… hasta la siguiente semana (y con suerte). Hoy el móvil nos tiene cogidos a todos por dónde ya sabemos. A todos.

Porque el móvil es una fuente de problemas y preocupación ¿Cuántas discusiones hay entre padres/madres e hijos por el uso abusivo? ¿Cuántas veces hemos escuchado a padres/madres desesperadas pedir consejos a otros para ver cómo lo gestionaban? Pero el conflicto no está solo en los hogares. La Xunta está trabajando en un código de buenas prácticas para que los escolares no apabullen a sus profesores con mensajes en horas intempestivas. Y es que no pocos docentes reciben guachaps o correos electrónicos de noche o incluso el fin de semana. ¿Pero en dónde carallo están los padres: enfrascados acaso en sus móviles? En otras ocasiones, aunque mucho menos, son los profesores los que hacen lo propio. Y eso sí que ya no tiene explicación normal (Iker Jiménez, aquí tienes temita). Porque con las ganas que deberían tener de perder de vista a los críos...

El móvil puede llegar a ser una adicción, una barrera en la convivencia, un punto negro en la socialización (me repatea la imagen de esos comensales que se pasan la comida absortos en el tiktok, cualquier día muerden el móvil en lugar de la croqueta). Pero hablando de puntos negros móviles, las carreteras gallegas cuentan con uno de primer orden: los jabalíes. Cada día se registran hasta diez accidentes provocados por estos animales. Y la cosa va a más. Esta semana un jabalí irrumpió en la AP-9 y causó una colisión múltiple con siete heridos. ¿Qué hacer con ellos? Unos sugieren cacerías masivas, una suerte de safaris por las autopistas, en plan lejano oeste; otros apuntan a métodos menos expeditivos y compasivos, ya saben filosofía woke. Sin duda, este es un asunto que divide o, como se dice ahora, polariza: perdigonazo o empatía.

Lo del Villa de Pitanxo no es un punto, sino un verdadero agujero negro, una vergüenza del tamaño del Atlántico. Aunque la gente de nuestra casa que lleva con este asunto desde hace años tiene más que sospechas fundadas sobre qué ocurrió realmente el 15 de febrero de 2022 cuando el pesquero se fue a pique y con él se hundieron las vidas de 21 marineros, la investigación sobre las causas sigue abierta. Y va para largo. La Audiencia Nacional se está planteando una prórroga de otros seis meses al no haber recibido por parte de los peritos el informe de la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos. O sea, que los expertos siguen en ello. Algún biempensante, si todavía quedan, podría creer que se debe a la complejidad del análisis. Pero a mí me huele a que la razón responde más bien a lo que apunta nuestra particular detective Lara Graña: que España tiene la mitad de expertos que la media europea. Y, claro, entre bajas, vacaciones, puentes, acueductos, moscosos y otras mandangas, la casa sin barrer y el barco (y las causas de su hundimiento) sin reflotar. De pena.

A la vista de tanta pachorra, no me extraña que las máquinas nos estén ganando la partida. No me sorprende que la tecnología sea la nueva religión. Ni que los ultrarricos tecnológicos se sientan los nuevos dioses. Porque el poder de las máquinas causa admiración. Sin ir más lejos, el lunes visitaron nuestra redacción Nao y V60, dos robots bien majetes. Los aparatos vinieron de la mano de Beatriz y Sergio de la empresa Alysis. Uno está acostumbrado a recibir gente rara en el periódico con las peticiones/quejas más extravagantes, pero la visita de estos dos aparatos ha marcado un hito. Estuvieron simpáticos, se dieron una vuelta entre los compañeros, mostraron sus habilidades -incluso emocionales- y se fueron… sin pedirme nada. Yo me volví al despacho patidifuso, pensando en lo que se nos viene encima y rumiando que si Cunqueiro levantara la cabeza menudo Envés escribiría. Porque, ni lo duden, por mucha Inteligencia Artificial que nos quieran vender, a don Álvaro no le ganaría nadie en fantasía.

Ah, por cierto, el próximo jueves os espero a todos porque tenemos otra gran visita. Tranquilos, que no es un humanoide. Es algo mucho mejor: Alfonso Armada. Un periodista que nació en FARO (aquí fue becario) y que atesora una dilatada y prestigiosa (y envidiable) trayectoria profesional. Corresponsal de guerra (Bosnia y Ruanda, entre otras atrocidades) y corresponsal en EE UU (en las presidencias de Clinton y Bush padre) y hoy presidente honorario de Reporteros Sin Fronteras. Además, es escritor, poeta y dramaturgo. O sea, que lo tiene todo. Armada mantendrá un coloquio a calzón quitado con vosotros, los suscriptores. ¿Sobre qué? Pues sobre todo aquello que le queráis preguntar. Pero me apuesto un pincho y una caña a que Trump, Musk, Putin, Ucrania, Israel, Gaza y el futuro (porque lo tiene) del periodismo saldrán en la charla. ¿Os apuntáis?

¡Buen finde!

