¡Id al teatro, cobardes!

La compañía de teatro Comediantes Denigrantes / FdV

Dejemos los mullidos sofás y gocemos con el teatro este fin de semana. Arriba, los jubilosos y jacarandosos Comediantes Denigrantes, que mañana a las 19 horas presentan en el Auditorio de Nigrán Te amaré hasta que te odie, un retrato sarcástico de las relaciones amorosas.

Abajo, los de Fauna 113, que ofrece Os veciños do Lado, humor y enredos para el domingo, 16, a las 19 h en la Parroquia del Cristo de la Victoia, Coia, rúa Baiona 9.

Miembros de Fauna 113 / FdV

La bodega de los secretos: comer en cavas de 4 siglos

Vuelvo de Madrid jubiloso porque, entre los incontables espacios gastronómicos que ofrece, hallé uno que me encantó y no solo por comer, sino porque su historia es un elemento que aporta embrujo a la cocina. La bodega de los secretos, está en la calle San Blas y entramos con unos huevos cabreados con salsa de ibérico ahumado y toque picante, un arroz meloso de gamba, chipirón de anzuelo y pulpo ella y yo solomillo de ternera con salsa de trufa y moixernons, y de remate un helado de mojito. Vino, de Madrid, El Regajal. Pero eso es lo de menos. Lo de más es que comes en un espacio de 4 siglos en cavas (máximo 4 personas) donde los monjes de san Felipe de Neri guardaban sus vinos, que las tropas de Napoleón no consiguieron encontrar y que durante la guerra civil fue refugio ante los bombardeos. ¿No tiene encanto añadido?

Las 6 cabezas de Fuertes en la Fundación Laxeiro

Uno de los principios a la hora de programar exposiciones de la Fundación Laxeiro cuyo director artístico es Javier P. Buján es apostar por los valores jóvenes y mucho de eso singulariza a Alejandro Fuertes (1997) que inaugura mañana viernes, Seis cabezas, en que ofrece seis ensamblajes de pared, realizados con material de desecho, que nos habla de los excesos en las sociedades de consumo contemporáneas y propone una estética de la devastación con la cabeza humana como motivo.

Y danza en teatro Ensalle: Paula Quintas y su aurora

Y ya que hemos dedicado nuestro tema central de hoy al teatro, ¿cómo no hablar del Teatro Ensalle en Chile 15? Y es que remata su 15 edición de Isto Ferve hoy, sábado y domingo (20 h) con la danza de Paula Quintas en su Aurora Boreal, La maquinaria del deseo, la intimidad del movimiento... Una reflexión danzante sobre la durabilidad de una obra escénica.