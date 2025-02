Amancio Ortega solo hay uno

Locales y comercios cerrados en Galerías el Castañal, C.Gran Vía, en Vigo / Marta G. Brea

El pequeño comercio tiene grandes problemas. Los negocios que sobreviven bien merecen un homenaje. Internet y las compras online, la competencia de los centros comerciales, los nuevos hábitos de los clientes, la falta de relevo generacional, el desapego en las relaciones sociales… Cambios profundos que están vaciando los bajos de ciudades y pueblos, donde los carteles de «Se vende» o «Se alquila» tardan años en retirarse, si es que lo hacen. Vigo no es ajeno a esta realidad, pese al indudable tirón del sector turístico. La información de nuestra compañera Patricia Casteleiro pone negro sobre blanco el ocaso de las otrora exitosas galerías comerciales: de los 260 locales distribuidos entre las catorce galerías de la ciudad, apenas 90 tienen actividad, y la mayoría albergan negocios que no precisan estar de cara al público. Demoledor.

Sin el pequeño comercio, perdemos todos. Recuerdo a mi madre, que durante décadas llevó lo mejor que pudo una pequeña mercería (por si se lo están preguntando: sí, entre mis habilidades está la de coser). Además de vender lanas e hilos, ejercía de consejera, psicóloga o confidente con todo aquel que entraba en la tienda. Era una relación cercana, sincera, casi de amistad —o sin el «casi», muchas veces—, algo que hoy difícilmente se mantiene con los dependientes y dependientas de unos grandes almacenes (con todo mi respeto por el colectivo, que bastante tiene con lo suyo), y menos aún con el bot que nos atiende en las compras online. Ese «¿Qué tal tus hijos?» o el «No puedo más, no sé qué hacer» que mi madre escuchaba varias veces por semana se está perdiendo, y la culpa es del progreso, o sea, nuestra.

Supervivencia

Con cada verja que se cierra para siempre, con cada local que se transforma en un piso turístico, las ciudades y pueblos pierden un pedazo de su identidad, de su esencia. Es cierto que algunos negocios, contra todo pronóstico, han sobrevivido a guerras, crisis y lo que les echen, como bien contaba Carlos Ponce hace unas semanas en estas páginas. Casos como el de Arjeriz, que comenzó como mantequería en 1920, Curtidos El Revendible (1907) o Peluquería DJ (1928) en Bouzas deberían hacernos reflexionar y ser objeto de estudio. ¿Cómo lo han logrado? La respuesta es particular y distinta en cada caso, pero, como en la naturaleza, su capacidad de adaptación está detrás del éxito. Esta declaración de los dueños de El Revendible lo refleja muy bien: «Salvo Amancio Ortega, el resto tenemos que sobrevivir. Pero ofrecemos una atención y productos que no se pueden encontrar en otros sitios».

No creo que se enfaden conmigo si añado el cariño que seguro ofrecen, y gratis, a sus clientes. En efecto, Amancio Ortega solo hay uno, por lo que las administraciones públicas, todas —desde los concellos hasta el Gobierno central—, deberían poner su empeño en ayudar a que el pequeño comercio sobreviva y en apoyar a los emprendedores que quieran abrir un negocio. Porque sin pequeño comercio no hay vida en las calles, ni historias detrás del mostrador, ni ese trato cercano que nos recuerda que comprar es también un acto social, no solo una mera transacción económica. Aún estamos a tiempo de evitarlo, pero para ello hace falta más que nostalgia: se necesita apoyo real, tanto de las administraciones como de nosotros mismos, eligiendo cada día dónde y cómo queremos comprar. Es decir, menos clic y más mirar a los ojos.