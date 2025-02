Vivir debaixo dunha ponte

Na miña nenez, O Carpanta era un dos meus personaxes preferidos do Pulgarcito, dos tebeos, como chamabamos nós aos cómics infantís nos que destacaban as historietas de Ibáñez e de José Escobar, entre outros, precisamente no TBO. Este pobre home, creado polo debuxante Escobar, representaba dun xeito amable e desenfadado, a fame da posguerra entre os españois, moitos condenados a vivir, como o propio Carpanta, debaixo dunha ponte.

Volvo a estes recordos escoitando na televisión o que estamos a ver e vivir un día si e outro tamén coa leria dos pisos, as vivendas ou fogares dunha boa parte dos habitantes deste país. Escoitamos falar aos políticos, coa pompa e grandilocuencia de sempre, de investimentos millonarios, de plans de vivendas públicas, de ofertas de avales para o aluguer, isto e o outro, o ti máis por riba de todo, pero ao final resultan cantos de serea, promesas incumpridas e respostas escritas no vento ao terrible problema que estamos a vivir.

Os nosos fillos non teñen a oportunidade de adquirir o que tería que ser o seu fogar familiar e deixar definitivamente o niño e acubillo dos pais, pero a ver quen, porque comprar é unha utopía cos salarios e traballos precarios que levamos padecendo dende hai máis de vinte anos e ninguén o soluciona, e alugar estase poñendo unha misión imposible, diante da que algúns atopan saída nos pisos compartidos. Para esa viaxe non fan falla alforxas.

Outros búscanse a vida coas furgonetas ou as roulotte, que aparcan e converten na súa casa rodante, ata que os avispados dos alcaldes mandan a policía municipal a levantar o campamento baixo ameaza de multas, que é o máis doado. Sempre o pau na man.

Hai quen tira pola rúa do medio e opta pola ocupación e que lles dean a todos. Claro que para min esta opción xamais tería que permitirse. En qué país coñecen vostedes que se permita e legalice de facto deixar de pagar o aluguer, ou mesmo destrozar o piso, por vinganza, e que non pase nada; ao contrario, a vítima, o propietario é o reo, e moito coidado con tomar calquera medida contra o okupa, ao que ampara a lei, porque son vulnerables. E, digo eu, por que non ocupan a Moncloa e viven tan panchos alí que hai moito máis espazo?

Moitos políticos de pro fixeron carreira e conseguiron o seu escano a conta deste conto da ocupación ilegal da vivenda, porque queda moi progresista de esquerda o atentar impunemente contra o sacrosanto dereito da propiedade privada.

O problema da vivenda non é novo, nin de agora, aínda temos bos exemplos daquelas casas baratas, vivendas sociais que axudaron a moitísimas familias de moi reducido nivel de vida a saír do pozo pouco a pouco, e que continúan a ser unha boa solución hoxe en día, investimento público.

A cuestión é que deixar en mans do libre mercado e a iniciativa privada un dereito recoñecido na Constitución, como é o da vivenda, resulta todo un paradoxo e un perigo. Moitos aínda recordamos a burbulla inmobiliaria e os negocios suculentos dos amigos e amiguetes dos de sempre, nos tempos de Aznar, Zapatero e Rajoy, o banco malo, a Sareb, e o rescate bancario cos cartos de todos nós e todo o que veu despois.