Sobre el nombre del auditorio

Los políticos, en general, siempre están a la que salta, para hacerse notar, haberse propaganda y apuntarse alguna referencia que creen importante. Pero cuando hay que dar la cara, cuando hay que luchar por Marín, descargan sus responsabilidades, aunque la tienen igualmente, pero tratan de sacarla y hacerse el inocente, descargándola sobre el grupo de gobierno, o cualquier de las muchas cacicadas que nuestra villa ha soportado a lo largo de nuestra historia. Tratando de no perder la ocasión para” dar la nota”, y salir en los medios de comunicación, porque de lo contrario algunos pasarían sin ser reconocidos, como ocurre siempre.

Pero bueno, lo que nosotros pretendemos en este comentario, es dejar muy clarito, que los marinenses no vamos a admitir, que se le ponga el nombre de una persona que no sea nativa de Marín y, por supuesto, que se haya distinguido por la defensa de nuestra villa y en su profesión. O sea, que sea un marinense que ame a Marín, y que de alguna manera, trabajase en la defensa y desarrollo de Marín y sus necesidades, y que haya destacado en el arte, la cultura, la historia, la docencia, etc., o en cualquier otro trabajo aplicado a nuestro progreso y desarrollo, nuestro conocimiento o en defensa de nuestros derechos.

Porque en nuestra villa, ya estamos cansados de resaltar y elogiar a los foráneos, y silenciar y menospreciar, lo que hacen o hicieron por nuestra villa, muchos marinenses, porque los hubo y los hay, y están en el anonimato. De modo que los marinenses queremos un nombre que conozcamos, que haya hecho algo importante por o para Marín. Porque los marinenses necesitamos tener algo importante con el nombre de un marinense, para que pudiera servir de guía de nuestra conducta de pasar o recelar de nuestra villa que nos vio nacer. Para levantar el orgullo de ser marinense, para desterrar pasadas ocasiones, en que nos han dejado muy mal. Para ir construyendo un marinismo activo y eficaz que reúna a los marinenses y anime en la defensa de nuestra villa. Y extender el orgullo de ser de Marín.

Podríamos dar varios nombres de personas merecedoras de esta distinción para esta ocasión, pero entendemos que no es el momento, y por otra parte, los responsables de proponerlo, tienen suficiente conocimiento y datos para poder tomar una decisión acertada y que cumpla con las condiciones expuestas. En todo caso, tiempo habrá.

Suscríbete para seguir leyendo