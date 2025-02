Las otras Cíes

Panorámica de las vistas desde el mirador de Monte Enxa / Turismo de Galicia

A veces no valoramos lo suficiente el patrimonio natural con el que Dios (si es creyente) o la evolución (si no lo es) nos han bendecido a quienes vivimos al abrigo de la ría de Vigo. Y me refiero, en efecto, a las islas Cíes. Ese archipiélago que nos protege de la furia del viento y el mar, llena lonjas, despensas y mesas con los mejores pescados y mariscos y, todo hay que decirlo, nos brinda algunos de los mejores arenales del mundo. No hay publicación de viajes, de naturaleza o rotativo internacional de gran tirada que no haya dedicado algún artículo a las bondades de estas islas de los dioses (se ve que hoy estoy religioso). Por algo será.

Son el gran atractivo de las Rías Baixas, lo que explica que cada año resulte más complicado visitarlas en temporada alta. Un tesoro turístico, sí, pero también ecológico, con una riqueza extraordinaria de flora y fauna que debemos preservar a toda costa (de esto también se han escrito cientos de artículos con base científica). Y en esa protección medioambiental entra en juego la inclusión de Cíes en el Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas, el segundo de su categoría declarado en España —tras el de Cabrera—, del que también forman parte Ons (en la ría de Pontevedra), Sálvora y Cortegada (ambas en la ría de Arousa).

Cíes, Ons, Sálvora y Cortegada. ¿Y por qué no Tambo? O San Simón, A Creba, As Estelas, As Sisargas… Esta es precisamente la conclusión a la que ha llegado el investigador de la Universidad de Vigo José Antonio Díaz Fernández en su artículo «Política turística e imagen de marca internacional de excelencia: El producto turístico del Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia». Bueno, As Estelas no las cita directamente —eso es cosecha mía, como buen baionés—, pero seguro que estaría de acuerdo. Y no podría coincidir más con Díaz Fernández: «El principal problema que presenta el Parque Nacional no es otro que encontrarse incompleto», asegura.

Protección

Explica, con detalle, que en Galicia existen numerosas islas, islotes y farallones rocosos que deberían contar con las medidas de protección de un parque natural, poniendo como ejemplos los archipiélagos mencionados antes, pero también otras islas como Coelleira, Pancha o San Vicente. «Hace falta potenciar esfuerzos inversores encaminados a impulsar la declaración de espacios naturales protegidos bajo la figura de Parque Nacional», propone.

No se trata solo de admirar el vergel que tenemos frente a nuestras costas, sino de entender que su protección es una tarea inacabada, como remarca Díaz Fernández. Porque un Parque Nacional incompleto es una oportunidad perdida, y cada espacio que dejamos fuera es un pedazo de patrimonio que podríamos estar salvaguardando para las generaciones futuras. Porque, gracias a Dios o a la evolución —eso ya depende de ustedes—, nuestras islas son un tesoro. Incluso Toralla.