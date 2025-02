Herdança lexical no galego-português procedente da Bíblia

Embora na atualidade as disciplinas que estudam a origem e história do léxico estám sendo marginalizadas nos estudos universitários e também no Bacharelato, pois parece notório que um dos principais objetivos nos programas escolares é que os nossos estudantes «sejam felizes ou alcancem a felicidade», e além do mais parece que devem eliminar-se todas as teorias ou práticas relacionadas com «o esforço», «o trabalho»... Panorama completamente diferente ao que vivemos as pessoas septuagenárias ou octogenárias naquelas escolas unitárias, destinadas a nenos e a nenas, nas quais um único docente ensinava com absoluta profissionalidade, carinho e entrega para que aqueles nenos e nenas tivéssemos cultura, conhecimentos básicos de determinadas disciplinas que nos permitem hoje lembrar onde estám certos países do mundo, conhecer a História, a Geografia, escrever sem faltas de ortografia e satisfactória caligrafia, dominar as operaçons básicas da Matemática, ideias elementares da Gramática... e tinham que preparar a tinta para que nom faltasse naqueles humildes pupitres.

A «Bíblia», como deve ser conhecido, é umha compilaçom das Sagradas Escrituras (livro sagrado dos cristaos e, parcialmente, dos judeus, que compreende o Antigo e Novo Testamento). Na nossa opiniom, com profunda influência em diversos âmbitos do mundo e da cultura ocidental (Arquitectura, Direito, Escultura, Filosofia, História, Literatura, Pintura, etc.).

O «Gênesis» é o primeiro livro do «Pentateuco», umha obra em cinco tomos («Gênesis», «Êxodo», «Levítico», «Números», «Deuteronômio»), em que se narra as primeiras origens do mundo, do gênero humano, do povo hebreu, abrange no seu relato umha longa série de séculos, muitas das suas páginas tenhem correspondência nos monumentos babilônicos e egípcios. Nestas cidades reinava a luxúria, fôrom castigadas por nom praticarem a eqüidade e a justiça e acabárom consumidas polo fogo do céu. A descriçom é minuciosa: sobre estas duas cidades choveu enxofre e fogo do céu e ficárom destruídas e todo o país, elevárom-se da terra cinzas inflamadas, como o fumo numha fornalha.

Do vocábulo «Gomorra» deriva «gomorreu» (documentado no século XIX) ‘relativo a ou habitante de Gomorra’, contodo do topónimo «Sodoma» dispomos desta família lexical: «sodomia» ‘coito anal’, «sodômico» ‘relativo a sodomia’, «sodomita» (documentado no século XIII) ‘que pratica a sodomia’, «sodomítico» (documentado no século XIII) ‘relativo a sodomia ou sodomita’, «sodomizar» ‘praticar a sodomia’ e «sódomo» (documentado no século XIX) ‘que pratica sodomia’.

A mensagem didática emanante dessas passagens é que poderiam ser castigadas as pessoas luxuriosas e as que nom praticam a eqüidade e a justiça.

