Lo comido por lo servido

La semana pasada, si recuerdas, te hablaba del proceso concursal de Atunes y Lomos (Atunlo), del que no sabremos cómo terminará –sin ambages, continuidad o cierre-- hasta el lunes próximo. Pero me hizo recordar las negociaciones en la vieja Pescanova, con el equipo de Senén Touza y Santiago Hurtado, firmando decenas de acuerdos stand-still o tratando de tomar el control del barco ante un timón desbocado. Y lo difícil que tiene ser enfrentar según qué decisiones, cuando yo muchas veces no sé ni qué vestirme.

Hay medidas que deberían ser puestas siempre en valor, porque no son sencillas, porque son valientes y porque crean escuela. Como la de la administradora concursal de Cablerías Auto, por ejemplo, con un acuerdo inédito para que la compañía continúe temporalmente activa y cumpliendo contratos para evitar un colapso en la automoción gallega. Está siendo como en un transplante de órganos, autorizado por la jueza Rosario Rodríguez (Mercantil número 2 de Pontevedra), porque Cablerías cerrará irremediablemente en pocas semanas. Pero, mientras tanto, mientras sigue enchufada al respirador, no saltará todo por los aires en una industria que trabaja casada con el just in time.

Y un ejemplo más: el prepack concursal que desplegó la jueza Amelia Pérez, del Mercantil 3 (sede en Vigo), con Hijos de J. Barreras. Permitió la rápida enajenación de la unidad productiva del astillero con esta figura legal amparada en una directiva europea (2019/1023) y que hasta la fecha apenas se había utilizado en toda España. A la vista de cualquiera está lo bien que resultó aquel proceso.

En tiempos de tanto descrédito, singularmente hacia el ámbito judicial, es cuando más habría que aplaudir con aspavientos a quien lo merece, como en estos casos.

Ah, bueno, hablando de descrédito, me viene a la cabeza una conversación de velatorio. Esta semana tocó, por desgracia, y por un muy buen tipo. Pues decían en la entrada que de qué valía que le subieran el sueldo si las patatas y el aceite subían sus precios por dos o por tres. No les faltaba razón. Para entonces (lunes) no se había celebrado el último Consejo de Ministros y no sabíamos que el salario mínimo iba a empezar a tributar por primera vez en España. Tampoco la vicepresidenta Yolanda Díaz estaba al tanto, no te preocupes.

Que, de un alza de 700 euros brutos del SMI, el mordisco para un perceptor en Galicia puede llegar a los 310 euros. Lo comido por lo servido. Que esto no lo escuché en el tanatorio, pero también es sabiduría popular.

Feliz semana.

