Los 75 de Maximino

Maximino Fernández Sendín cumple 75 años con amigos y fabada

¡Grande fiestón enxebre montó Maximino Fernández Sendín en su Casa Museo de la Cruz en Covelo por su 75 cumpleaños! Ahí veis en la foto a sus invitados (él con pajarita), que no son más que una miajilla de los amigos que tiene este activista incansable de largo trabajo historiográfico, antropológico, etnográfico coronado por un puñado de libros, que divide su vida entre Asturias y el Condado-Paradanta de Galicia, de cuyo centro de estudios es presidente. Hubo palabras, música da terra y un festín gastronómico con una gran fabada tratada al modo tradicional como estrella del mismo. ¡Felicidades, Maximino!

Vaya explosión artística la de mañana en el Liceum

Veo que el bar Liceum de Porriño, aunque ahora dirigido por Josu, sigue manteniendo ese espíritu que nos llevó allí a tantos vigueses tantas noches de los 90, cuando llevaba Paco Quintas padre la parte hostelera (falleció en 1995) y su hijo, del mismo nombre, la activa programación de espectáculos en la segunda planta, fuera música, teatro, monologuistas... Ahora Josu parece encaminarlo más hacia la parte musical y ya os aviso que mañana jueves, desde las 20 horas, tienen allí un espectacular concierto multidisciplinar bajo el nombre de Echoes of Numantia y un proyecto musical y artístico innovador que combina narración, literatura, danza y música para contar la historia de la resistencia celtíbera ante la invasión romana que reúne artistas de España, México e Inglaterra, liderado por el músico mexicano Contreras, el español Tono Alcalde y la inglesa Natasha Petrov. ¡Ay aquellos años 40 en que se abrió y tantos bailes de agarrado programó! ¡Ay aquellos 60 en que el televisor reunía a todo Porriño! Una institución!

Aquel Porriño nocturno de finales de los 80 y 90!

Yo en aquellos finales de los 80 y primeros 90 estaba sorprendido ante la oferta que surgía de Porriño, una localidad en la que había una marchilla de noche, al menos de fin de semana, que ya no hacía necesarios aquellos exilios nocturnos de su gente joven a lugares más movidos. Porriño, por lo contrario, convocaba gente de fuera, por ejemplo, a los conciertos de los viernes de este bar Liceum, aunque había una red de pubs como el Irish Monk´s, Chimenea, A Cova, Tubular... El problema surgía para los muchos vigueses que allí íbamos con la vuelta y los mayores controles de tráfico. Como esto retraía a la gente, reaccionaron con la oferta «Queda no Porriño». Una noche en Porriño en la que por 30 0 35 euros daban de cenar en el restaurante Celtiña, entrada para el concierto del Liceum y una consumición, habitación y desayuno en el hotel Parque o Internacional... Con ello, si se ponía el «cuerpo de jota» y daba un «subidón», no había que arriesgarse a conducir de vuelta.