Desengañado de quienes le prometieron que ayudarían a su país a entrar en la OTAN y ganar la guerra a Rusia y cada vez más desesperado, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, parece haber perdido el norte.

¿Cómo interpretar, si no, sus recientes declaraciones al periodista británico Piers Morgan en las que, tras reconocer que podían pasar años antes del ingreso de Ucrania en la OTAN, reclamó que al menos le devolviesen al país el armamento nuclear al que se le obligó a renunciar en su día ? En el momento de disolución de la URSS, Ucrania tenía en su territorio en torno a un tercio de todo el arsenal atómico, entre misiles y bombarderos armados de cabezas nucleares.

Moscú, sin embargo, se había reservado el control operativo del mismo, al que, en virtud del acuerdo de Budapest de 1994, Ucrania renunció para suscribir el Tratado de No Proliferación Nuclear. Fue una decisión adoptada por presiones tanto de Moscú como de Washington, que temían lo que pudiese suceder con esas armas repartidas por las antiguas repúblicas, ahora independientes, como Ucrania, Bielorrusia y Kazajistán, que procedieron también de la misma forma.

La idea fija y no tan descabellada de Zelenski es que si Ucrania hubiese conservado su arsenal nuclear, Rusia no se habría atrevido a anexionarse Crimea ni a invadir el Donbás. Pasó, sin embargo, lo que pasó, y ahora a nadie, ni siquiera seguramente a los «neocons» más radicales, se les ocurriría devolver al presidente ucraniano el arma atómica.

Zelenski aprovechó también su entrevista con Piers Morgan para cargar contra el periodista estadounidense Tucker Carlson, que le había acusado antes de comportarse en Ucrania como «un dictador». Según Carlson, Zelenski no solo ha prohibido el uso oficial de la lengua rusa a los ucranianos de ese origen, sino también atacado la libertad de religión al perseguir a la Iglesia ortodoxa ucraniana del Patriarcado de Moscú, todo lo cual es cierto aunque apenas se hable de ello en Occidente.

Mientras tanto, el presidente de EE UU, Donald Trump, que había prometido en su campaña electoral resolver el conflicto ucraniano en veinticuatro horas, parece obligado a darle largas. La idea es ahora que su enviado especial a la región, el general Keith Kellogg, presente el plan de paz para Ucrania en la próxima Conferencia de Seguridad de Múnich, que se celebra a mediados de este mes.

Asesorado por Kellogg y otros consejeros, Trump trata de presionar a su homólogo ruso, Vladímir Putin, amenazándole con nuevas sanciones a sus exportaciones de petróleo si no acepta su plan. Pero Rusia no es Panamá ni tampoco México, y Putin no se dejará torcer el brazo, ganando, como está, la guerra de Ucrania y decidido a ver realizados los objetivos con los que justificó la invasión: entre ellos, la neutralidad y desnazificación del país vecino.