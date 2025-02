Un Goya “feito na casa”

Lorena Ares y Carlos Fernández de Vigo, en primer término, agradeciendo el Goya durante la gala. / Álex Cámara

Lo confieso: no soy cinéfilo. Podría excusarme en la falta de tiempo libre, que es cierto, pero estaría mintiéndome a mí mismo y a ustedes. Pero no creo que haga falta ser un experto en cine ni conocer a fondo la industria audiovisual para sentir una pizca de orgullo por el Goya que los vigueses Carlos Fernández de Vigo (¿se puede ser más olívico?) y Lorena Ares Lago trajeron de Granada el pasado fin de semana. Su cortometraje “Cafunè”, que se alzó con el premio al mejor corto de animación, condensa en ocho minutos el drama de la migración forzada y la importancia del acogimiento digno a través de la historia de una niña, Alma. Un tema que no podría estar más vigente y no precisamente porque hayamos avanzado como sociedad, sino más bien al contrario.

Orgullo, sí, pero también cierta amargura, porque ese éxito no se cocinó en Galicia, sino en Navarra. “Intentamos atraer inversión a Galicia, abrir un estudio aquí, pero no ha salido bien a la primera”, reconocía Fernández de Vigo a nuestro compañero Rafa López en plena resaca de la interminable gala de los Goya. “Volveremos a intentarlo, porque no solo somos gallegos Lorena y yo; en nuestro equipo hay varios gallegos que llevan años recorriendo el mundo con nosotros y sentimos la responsabilidad de devolver lo que nos ha dado”, añadía el cineasta vigués.

¿Por qué Navarra? Porque allí hay una apuesta a largo plazo: “una estrategia público-privada, en la que la visión de la industria se combina con la visión cultural y artística”. Pero no solo eso. También cuentan con incentivos fiscales que van del 35% al 45%, llegando hasta el 50% en el caso de obras con especial valor cultural o artístico. El éxito de “Cafunè” es una prueba más de que invertir en el sector audiovisual tiene recompensa, y no me refiero solo a los Goya.

Fotografa de "Cafuné", corto premiado en los Goya / L.A.

Galicia también está haciendo los deberes, con iniciativas como el polo audiovisual impulsado por la Xunta, que ha generado ya 777 empleos, movilizado 28,5 millones de euros y facilitado la ejecución de 109 proyectos audiovisuales. A esto se suma el Coruña Estudio Inmersivo (CEI), el mayor estudio de producción virtual de España, que acaba de entrar en funcionamiento con más de 2.000 metros cuadrados de instalaciones y tecnología de última generación.

En paralelo, la Zona Franca impulsa su propio hub audiovisual, aprovechando el creciente protagonismo de Vigo como escenario de rodajes. En 2024, el municipio acogió más de 50 producciones que movilizaron 3.000 empleos, lo que demuestra su atractivo para esta industria. Con este proyecto, aún en fase de diseño, la ciudad podría convertirse en un centro de producción capaz de atraer grandes rodajes nacionales e internacionales, con estudios modernos, equipamiento de vanguardia y espacios dedicados a la postproducción. Además, por primera vez la Vigo Film Commission, que se encarga de la promoción de la ciudad como un gran plató para el cine, la televisión, las series o la publicidad, ocupa una vicepresidencia de la Spain Film Commission, con Andalucía, Valladolid o Cataluña, lo que supone un reconocimiento al trabajo bien hecho tanto por parte de este organismo de la Vigo Convention Bureau como del Concello.

Pero, como bien advirtió Fernández de Vigo, todo esto no servirá de nada si Galicia y Vigo no diseñan una estrategia a largo plazo bien definida —como han hecho otras comunidades autónomas, entre ellas Navarra— e introducen la variable de las bonificaciones fiscales para competir en igualdad de condiciones.

En definitiva, talento y ambición sobran, pero sin una apuesta firme y sostenida, seguiremos viendo cómo el éxito se gesta lejos. Vigo y Galicia tienen el potencial para convertirse en referentes del sector audiovisual, pero sin incentivos que igualen el terreno de juego, la industria seguirá buscando refugio donde las condiciones sean más favorables. No basta con el orgullo de celebrar premios ajenos que son propios; es hora de generar las oportunidades para que el próximo Goya, además de gallego o vigués, sea verdaderamente feito na casa.