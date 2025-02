La linterna de Claudio

A esta hora escribo con un grado de energía similar al de Pellegrini tratando de explicar lo sucedido en Balaídos. Culpa de la Superbowl y de un madrugón claramente inconstitucional. «El ingeniero» trataba el sábado de encontrarle una explicación futbolística a algo que tiene mucho más que ver con lo emocional, con aquello que no aparece dibujado en una pizarra ni se puede entrenar. El Celta ha logrado una conexión banquillo-campo-grada que es capaz de compensar otra clase de desequilibrios. Sucede porque hay una idea detrás de todo ello, una apuesta clara en la que creen todas las partes involucradas más allá de que después de cada revés se escuche con más fuerza a quienes reniegan del plan. Porque es evidente que no es perfecto.

Hay deficiencias, carencias, agujeros que tapar y muchas otras cosas por reconducir en el futuro. Pero no conozco a nadie que no quiera saber a dónde lleva este sendero. Claudio ha cogido una linterna y ha dicho «por aquí». Y ahí va todo el mundo detrás, incluso quienes con voz baja (la intensidad la dejan para Twitter) dejan caer que al final del camino espera una trampa mortal. Ante el Betis, cuando la tarde caminaba hacia la inevitable derrota y las gaviotas del segundo tiempo parecían cuervos, Claudio redobló su apuesta con la entrada de Williot y de Fer López. Más juventud, más gente de casa (once chicos formados en la cantera o que pasaron por el Celta B estuvieron en el campo), más descaro. Solución futbolística que cambió el signo del partido, pero que también dejó un mensaje inequívoco. Y el Celta demostró que cree en eso. De otro modo hubiese sido imposible salir dando volteretas de semejante embrollo. Porque se jugó mejor, pero sobre todo se tuvo una fe que no existía en el rival. La fe que llevó a la igualada, a defender cuando el Betis parecía que se levantaba de su tumba y a buscar, cuando el partido moría, esa última oportunidad. En Balaídos el Celta suele ganar (salvo a los que están peleando por la Liga) porque es mejor que su rival pero también porque consigue llevar el partido a un choque emocional en el que es casi imbatible. El día que sea capaz de meter ese espíritu en una maleta y sacarlo en los partidos fuera de casa empezaremos a tener una idea real de cuál es el destino que persigue Claudio.

Douvikas, al Como italiano por 14 millones

La victoria del sábado llegó como colofón a una semana intensa que el Celta comenzó cerrando la venta de Douvikas por la nada despreciable cantidad de catorce millones de euros. Un movimiento extraño (por la aparición a última hora del Como) y que culmina un mercado de invierno en el que el Celta ha perdido fondo de armario para quedarse con una plantilla sostenida de forma exagerada por los futbolistas de casa. A Claudio no le preocupa, pero es lógico sentir cierta inquietud en caso de que la temporada, por lo que sea, regale un final apretado. Pero por otro lado…si toca creer pues no hay otro remedio que seguir a pies juntitas el plan y asumir los riesgos.

Douvikas, con quien seguramente no se ha sido muy justo en esta temporada, era ya un caso perdido y catorce millones son una cifra que casi garantiza que el Celta regrese a la senda de los beneficios esta temporada. Factores determinantes para sacar adelante la operación. Pero también digo que si hace un mes me preguntan a quién quiero delante del portero en la última jugada de la temporada (con algo en juego) no tendría dudas en elegir al griego. En esta clase de contradiccíón vive el ser humano.

El capitán de la desgracia

Les dejo por último la historia irrepetible. Un clásico en la primera semana de febrero en la que inevitablemente (cada uno tiene sus manías) toca acordarse del Manchester United que se estrelló en Múnich el 6 de febrero de 1958. Una de esas tragedias que permanecen en el recuerdo para siempre. En esta ocasión el protagonista es James Thain, capitán de aquel vuelo, el hombre al que se responsabilizó del accidente y que dedicó su vida a tratar de limpiar su expediente.

Me marcho a ver si duermo un poco. Ya ven que no les he hablado mucho de Fer López y eso que el cuerpo me lo pide con insistencia. Su pase a Hugo Álvarez en el segundo gol es un pequeño adelanto de la coronación que llegará pronto.

