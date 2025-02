O lume préndese cunha presa de cañotos miúdos, faise un morico e déixaselle un respiro para que o fume suba e non o afogue. Os cañotos e as hachas que se precisan para mantelo hainas que ir buscar, hai que ir ás pólas a carballeira, podar.

Miña nai tivo sempre unha sensibilidade especial cos soutos e carballeiras, herdouna de meu avó, que a posuía máis exacerbada aínda polas froiteiras. Pasou gana de todo, de cereixas, figos e de pan. É por iso que sempre que se vende na aldea unha leira con árbores vai ela e convence en nós para mercala, a pesares de que o que precisamos é labradío para manter as vacas. Tamén por iso é que meu pai enxerta pereiras decote e pranta ás beiras dos balados maceiras e ciroleiras. Gábase a cotío do ben que lle prenden, hai xente que aínda sabe enxertar nos espiños.

Traes o remolque cargado arriba de pólas á noitiña e, se non vés comer á casa por aforrar o tempo, non é de máis levar un chourizo e pan para cortar sentado nun toro. Hai que manter a boca dun e non esquecer a boca do lume, non hai morneza coma esa nin quentura coma a do machado e a da motoserra. Merece pois a pena subir aos carballos se o que queres é chegar aterecida de fóra e arrimar os pés ao forno, sabendo sempre que póla cortar para non caer dende o alto. Non ten nada que ver cos radiadores, son pobres imitacións.

Os carballos do Agro de Arriba quentaron a meu avó, a miña nai e a min, agardo que tamén ás miñas fillas. Nós non plantamos eucaliptos porque son malos de espolar para leña. Arden moi axiña, coma un misto, e son altísimos. Os eucaliptos córtanos mellor as máquinas e nós non temos tales apeiros, pero sabemos de quen os ten e de quen os quere ter porque non son abondos nunca, nin os de pinchalos polo pé nin os de moelos. O que se corta polo pé logo se acaba e nós queremos prender o lume diario.

Aquí nesta terra quentámonos moito a carón do lume e poñemos moitas potas enriba das pranchas das cociñas, o que non sei eu e se escribimos tanto coma para precisar semellante cantidade de pasta de papel?