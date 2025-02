¡Música maestro!

Hoxe, non é preciso recorrer á sabedoría de grandes filósofos: Platón, Aristóteles ou Kant, nin ás numerosas e lúcidas obras e teses de doutoramento que existen, para convencernos dos beneficios do coñecemento e da práctica musical como alicerces da vida persoal e social. O sentido e a emoción que a música lle expresa ao oínte depende da súa cultura, transmitida tanto polos costumes de cada lugar como pola educación e formación recibidas.

Por iso é fundamental insistir na importancia dunha sólida educación e formación musical, conscientes dos múltiples beneficios que iso suporá para a sociedade. Hoxe en día cómpre distinguir entre educación e formación musical. O primeiro refírese á cultura musical básica que toda sociedade moderna debe ofrecer aos seus cidadáns, dende a educación primaria ata a universidade. O segundo, porén, céntrase na formación de profesionais en institucións especializadas, como conservatorios, escolas de música, etc.

En Galicia existen 23 Conservatorios Municipais de Música, que imparten tanto o nivel elemental como o profesional de Música, fornecendo un título oficial regrado. Estes centros están xestionados polos respectivos concellos, que son os responsables do seu funcionamento: xestión, organización, e case todo o financiamento.

Desde a súa creación, estes centros arrastran problemas que non foron abordados de forma racional no seu inicio. A súa creación, localización e crecemento non sempre responderon ás necesidades sociais e educativas, senón a medidas de convenencia, que non é o caso de discutir agora. Neste punto, trátase de buscar solucións aos seus problemas. Entre eles, expoñemos os seguintes:

Os concellos, con amplas competencias en materia sociocultural e con escasos recursos, enfróntanse a miúdo a serias limitacións para atender as súas necesidades básicas: mantemento, dotación de instrumentos e materiais específicos, persoal docente e non docente.

Outro problema é a falta de atención ao alumnado cando o persoal docente está de baixa, que nalgúns casos pode prolongarse durante meses, ou cando non se poden cubrir prazas docentes, principalmente por baixos salarios.

As elevadas matrículas que deben pagar os pais representan unha clara discriminación económica fronte ao alumnado dos centros xestionados pola Xunta.

En canto ao profesorado, existe o paradoxo de que un mesmo posto de traballo coa mesma titulación e horario lectivo ten un salario diferente segundo o concello. Ademais, os salarios e condicións laborais son considerabelmente inferiores aos dos seus homólogos da Xunta de Galicia.

Aínda que o peor de toda esta situación o padece o alumno, xa que, como se dixo, poden pasar meses sen profesor por baixas do profesorado.

Polo tanto, non é de estrañar que os equipos directivos, pais, profesores e alumnos estean cada vez máis descontentos.

Recentemente tivemos información de que estes centros presentaron unha petición á Xunta de Galicia para atender e resolver estas cuestións, de máxima importancia para a súa continuidade.

A pesar das súas limitacións, sabemos que os Conservatorios Municipais de Música están a desenvolver un enorme labor social e cultural, e proporcionando unha formación integral á mocidade que, sen dúbida, redundará nunha sociedade mellor.