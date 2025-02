Devotos de San Blas / FdV

Ayer os trajimos a Os da Fame y hoy a los Devotos de San Blas, dos peñas viguesas que dieron vida hace unos días a los festejos de Bembrive, cada cual en lo suyo y San Blas en lo de todos. Los que veis con gesto risueño, respetuosos con el dicho latino de que Sine Ceres et Baco friget Venus (sin el apoyo de vino y comida, el amor muere pronto) recibieron la santa unción del cocido, regalo de los dioses y sacramento de curación, entre cantos de alegría y alabanza.

«Polo», Suso Costas y ese libro urdido bajo magnolio del maestro pandereteiro

Se sentaron muchas mañanas y tardes bajo el magnolio gigante en su remanso de paz, en «O Reconco», su casa de Carballedo. Y allí haciendo alarde de la memoria que le caracteriza, les contó su vida, con todo lujo de detalles. Eso me cuenta Álvaro Costas, nieto de Hipólito Cabezas, «Polo», y fundador junto a su hermano Suso de la imponente banda gaiteira «Mitic». Esto va a nutrir un libro que Suso comenzó con la sencilla idea de escribir un método recopilatorio de cómo tocar el estilo pandereteiro del maestro Polo, pero acabó en biografía contando con la asesoría del antropólogo Fernando Molpeceres, y opiniones de vigueses conocidos como Paco Santomé, Puri del Palacio , Carlos Príncipe, Lois Pérez Castrillo, Corina Porro, Jesús Vázquez Almuiña, Carlos Núñez, Antón Corral, Ferreirós (Milladoiro), Pepe Romero, Foxo.... No sé si lo acabó, ni si ya ha ido a imprenta, pero seguro que será muy interesante leer su vida con lujo de detalles, experiencia que yo ya he tenido con las Memorias suyas que hice para FARO.

¡Estamos en tiempos de habaneras, vigueses!

A ritmo lento —60 pulsaciones por minuto—, con compás binario, corcheas con puntillo... Ah, los ritmos de las habaneras que el domingo se oyeron en el teatro Afundación. Febrero es un mes de habaneras para los de ACOPOVI y, si se estrenaron el pasado domingo con las corales de SCD Atlántida de Matamá, Rimao del Calvario, Voces do Torreiro de Coia, Coral de Teis y la coral O Chopo de Pontevedra, los tres que faltan y en otros de marzo y abril continuarán estas bellas melodías de ida y vuelta. Recordad esos títulos que tantas veces a tantos emocionaron: Rosina, Alfonsina y el mar, Gaviotas, Mariñeiro galego, De colores, Blanco velero, Yo quiero ser marinero, Perla antillana... Mañana, otra cita en el teatro Aundación (18 h.) ¡Estamos en tiempo de habaneras, vigueses!