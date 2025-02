A escuridade de Karla Sofía Gascón

«Parabéns a cada unha das persoas de esquerda que fixeron campaña para destruír os dereitos das mulleres e das nenas. Sen vostedes non habería imaxes coma esta». Este texto foi publicado en X pola escritora J.K. Rowling, acompañando unha poderosa fotografía. Nela podemos ver a Donald Trump rodeado de mulleres e nenas, posando coa orde executiva que asinou co obxectivo de prohibir que as mulleres trans compitan en deportes femininos. O texto de Rowling é tan retorcido coma a súa ideoloxía, presidida polo odio. Afirmaba Joseph Goebbles que unha mentira repetida mil veces acaba convertida en verdade. O ministro de propaganda de Hitler era outro experto en retorcer a realidade ata conseguir darlle a volta nunha especie de truco de maxia impecable. É o efecto da verdade por repetición, acabamos por dar por válido aquilo que se nos reitera con frecuencia. Contrastar argumentos é extenuante nos tempos en que vivimos. Hai tantas verdades flotando ao noso arredor, tantas opinións contrarias repetidas con idéntica vehemencia, que resulta esgotador ir ao cerne ata atopar a autenticidade. É un proceso de destilación e limpeza que require tempo e compromiso. O compromiso coa verdade. Que utópica esta frase, pero que necesario é ese exercicio de responsabilidade nun mundo onde a extrema dereita arrasa, na peor acepción do termo. Arrasa coa verdade, arrasa cos dereitos, arrasa coa diversidade, arrasa coas persoas en situacións de vulnerabilidade. No medio deste contexto, valores coma compaixón, esa capacidade de comprender e empatizar co sufrimento dos demais, esvaécese. Teño a sensación de que a falta de solidariedade, a xenreira e a crispación son máis fortes e acaban gañando a partida. Estou pensando en Karla Sofía Gascón. En cuestión de días pasou de ser xunto a Demi Moore a gran favorita ao Óscar polo seu papel en Emilia Pérez, a ser duramente castigada despois de que a xornalista Sarah Hagi fixera públicos uns abominables tuits con contido xenófobo, que manifestan un especial desprezo contra a comunidade islámica. Precisamente Sarah Hagi é activista musulmá e fixo públicos eses tuits no momento preciso, cando a carreira para os Óscar estaba no punto máis álxido. Karla Sofía Gascón pasou de ser a estrela máis brillante do firmamento, aquela xunto a quen todo o mundo quería fotografarse para aproveitar algo desa luz, a quedar absolutamente soa, nun cuarto escuro. Retirada da promoción de Emilia Pérez e co equipo do filme dándolle ás costas, o Óscar semella estar cada vez máis lonxe e a súa imaxe pública nun lugar moi feo. Nestes momentos, quizais no mesmo ca a súa autoestima. Karla Sofía Gascón é unha muller que pertence a un colectivo vulnerable. Cantas veces tería que escoitar a palabra 'home' referida a ela coma un insulto? Mais ser unha persoa que pertence a un colectivo oprimido, que se enfronta a diario a discriminacións e que é o centro de múltiples discursos de odio, non te convirte automaticamente en cen por cen tolerante, sen mácula, purísima. Semella que esquecemos que é posible ser trans e ter ideas que nalgúns puntos son afíns á ultradereita. Os tuits de Sofía Gascón disparan contra colectivos vulnerables, asunto de gravidade especialmente punzante. Mais non esquezamos que vivimos nunha sociedade abertamente tránsfoba onde non todas as persoas son igual de cancelables. A semana pasada, o artista Chris Brown, que acumula un longo historial de acusacións de violencia e agresións sexuais, recollía un Grammy a mellor álbum R&B. No caso de Karla Sofía, a transfobia está operando coma catalizador. Agora hai unha escusa razonable para soltar o odio contra ela e contra o que representa. Pero ollo, non perdamos de vista que na lista de gañadores dos Óscar hai violadores, maltratadores o abusadores sexuais de menores. E na presidencia dos EE UU, un delincuente.

