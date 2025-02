¡Que se desnude Kanye West!

Kanye West y Bianca Censori, en los Grammy. / Efe

El desnudo de Bianca Censori en la gala de los Grammy tuvo más visualizaciones en Google que la noticia de los ganadores de los premios. El esposo y promotor de la escenita en la alfombra roja, Kanye West, presumió de ello luego y aprovechó para promocionar su línea de moda: «La persona más buscada en Google del mundo con ropa de mujer YZY».

El rapero acudió a la ceremonia, a la que no estaba invitado, completamente vestido de negro, incluidas gafas de sol, que nunca se quitó. Ella llevaba un abrigo también negro del que se despojó, cuando su marido así se lo indicó, para mostrar su ‘vestido’ sin ropa interior. La imagen dio la vuelta al mundo. Y yo me pregunto: ¿por qué siempre somos nosotras las que nos tenemos que desnudar? ¿por qué Bianca y no Kanye? ¿por qué siempre es el cuerpo de una mujer el que se exhibe como un trofeo para lascivia de los hombres?

Y lo que es peor: ¿cómo puede ser que alguien interprete esta performance para mayor gloria de Kanye West como una muestra de empoderamiento, cuando solo es el patriarcado y el machismo de siempre? Ella no habla y solo se exhibe. Y él la muestra y la utiliza para hacerse publicidad. Ella es objeto de consumo y él se presenta como su dueño.

Denosto a Kanye West, pero como sociedad nos lo tenemos que hacer ver. ¡La gran noticia de los Grammy es el desnudo de Bianca Censori! Y nosotras también debemos hacer autocrítica: ¿Empoderamiento es exhibir tu cuerpo o es caer en la trampa del patriarcado bajo la excusa de que eres dueña de tu cuerpo y con él puedes hacer lo que quieres, y justo haces lo que ellos quieren?