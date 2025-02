La gran mentira nodal

Panorámica de la terminal de vehículos de Bouzas con tres barcos cargueros ro-ro / Marta G. Brea

Nos han vendido una gran mentira. No digo que en su origen, allá por 2011, el criterio para acceder a la categoría de puerto nodal fuese mover al menos el 1% del tráfico marítimo total de la UE. Aquello favorecía a las terminales graneleras y petroleras, que manejan más toneladas, en detrimento de las de mercancía general, que generan más valor. Pero está claro que ese requisito ya no existe.

Empezamos a sospecharlo cuando FARO reveló que Santander, un puerto de características similares al de Vigo en volumen, valor añadido y especialización, logró adherirse el año pasado a la core network de transportes. Lo hizo junto a Castellón, que sí mueve muchas más toneladas. Esa inclusión les otorga acceso directo a un caudal multimillonario de fondos europeos. Y ahora lo confirmamos al destapar que Europa concedió ese privilegio en 2024 a otros siete puertos con estadísticas de tráfico similares o incluso inferiores a las de Vigo. Uno de ellos, además, la terminal de Granadilla en Tenerife, ¡todavía está en construcción! ¿Pero qué clase de broma es esta? ¿Nos han tomado por tontos?

La realidad es que, en 2011 y en 2024, ser puerto nodal ha sido más una cuestión de voluntad política que de números. Siempre he descartado la teoría conspiranoica de una «mano negra» que impide que Vigo reciba lo que le corresponde en infraestructuras. Pero empiezo a dudar de todo. Si otros puertos, con menor peso en el ranking, han conseguido entrar en la Red Básica, ¿por qué Vigo no? ¿Qué excusa dará ahora el Ministerio de Transportes para justificar esta exclusión? Porque el cuento de las toneladas ya no cuela. Setúbal, Brest, Sète, Ploče, Split, Oulu… y la inacabada terminal de Granadilla desmontan la teoría del 1%. Ninguno la cumple, pero todos son nodales. Menos Vigo.

En algún momento, alguien tendrá que rendir cuentas: en Transportes, cuyo ministro sigue evitando el sur de Galicia en sus visitas a la comunidad —la última, esta misma semana, para inaugurar un tramo de autovía gratuita entre Lugo y Santiago, mientras aquí seguimos pagando los peajes más caros de la AP-9; y dar el pistoletazo de salida a las las obras del túnel que conectará el puerto exterior de A Coruña con el Corredor Atlántico de mercancías—; en Puertos del Estado, y en la propia Praza da Estrela, que no ha defendido con la intensidad necesaria su candidatura. No pueden negarlo. Si ser puerto nodal es tan importante, la presión debería haber sido máxima antes de la última revisión del mapa, tejiendo alianzas con administraciones y agentes sociales para hacer ver a quienes deciden que Vigo no pide, exige su lugar en la Red Básica.

Porque mucho me temo que, sin ese frente común, seguirá siendo un puerto de segunda fila para Bruselas, aunque en la práctica no lo sea. No podemos permitirnos más esperas ni aceptar excusas. Ya no nos creemos la gran mentira nodal. La exclusión de Vigo es una injusticia flagrante, producto más de la desidia política y la falta de presión que de criterios técnicos. Otros han sabido moverse, han hecho su trabajo y lo han conseguido. Si Vigo no alza la voz con la contundencia que merece, seguirá condenado a la irrelevancia. Es hora de cambiar el guion y dejar claro, de una vez por todas, que esta ciudad y su puerto no aceptan ser tratados como actores secundarios. Que están -estamos- listos para pelear por lo que nos corresponde. Hasta el final.